Incluso cuando se trata de explicar por qué no se dictan estos contenidos, o no se lo hace con el rigor y continuidad establecidos en la ley, en las escuelas públicas, es decir no confesionales, nuevamente se señala a la Iglesia, en este caso, por influencia o presión; en concreto, se escudan en una supuesta oposición religiosa para justificar la no aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.