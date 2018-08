— El balance es altamente positivo, pero tal vez podríamos agregar que no debía ser una sorpresa. En primer lugar porque, lo he dicho varias veces, la cultura argentina, la historia argentina, independientemente de que está plasmado en la Constitución y en tantos acuerdos, es a favor de la vida en todos sus aspectos. Incluso lo ocurrido en Diputados fue algo reñido con la honestidad y con la realidad, porque están los videos de diputados que mostraban el pañuelo celeste y decían "estamos a favor de la vida" y que a última hora cambiaron su voto. Eso no es honesto, eso desilusiona, eso muestra que la politiquería -no la política, que es una ciencia- hace que cualquiera se venda por treinta monedas de plata, sea por temor a lo que le digan en el partido, porque le mandan o no el presupuesto… por lo que sea. Eso es terrible. Yo jamás votaría a un hombre o a una mujer que no me dé la seguridad de que va a representar lo que quiero. Y no es pensamiento único; ellos se manifestaron a favor de la vida, de las dos vidas, cambiaron el voto y produjeron esos cuatro votos de diferencia. Frente a eso, yo se lo dije al pueblo evangélico, no hemos perdido, ellos han hecho un gol sin consultar el VAR.