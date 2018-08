—Dilapidó.

—Dilapidó, robó y dejó el país en peores condiciones que antes. Entonces, hasta que la gente no entienda eso, Argentina no va a salir y va a seguir siendo… Mira, el fin de semana, yo sé que vos sos un gran lector, murió V. S. Naipul, el gran premio Nobel británico. Él tenía un libro sobre Argentina que yo leí hace mucho tiempo que se llama "The return of Eva Perón". Libro fascinante que estaba recordando ayer cuando vi la noticia de su muerte. Y él dice ahí, "Argentina es como una colonia dormida, está en constante agitación y constante movimiento pero no va para ningún lado". Y mientras Argentina no entienda que vos no podés vivir de lo que no te entra, de lo que no tenés, va a seguir sin ir para ningún lado.

Entonces ojalá esto sirva para que, de una vez por todas, la gente entienda, y algunos no lo van a entender porque vivieron de arriba y les vendieron el cuento de que eso era sustentable, de que eso podía seguir, pero yo espero como argentino, como alguien que quiere a la Argentina, que la gente por lo menos que estaba en el medio, que estaba indecisa, entienda que el tema no es solo el robo, el tema es el engaño, es haber engañado a este país pensando que ese modelo de aprovechar la bonanza económica que podía ser usada para sentar las bases para que este país sea un país de primer mundo lo tiraron por la borda, lo despilfarraron, robaron todo y engañaron a la gente. Ese es el drama para mí.