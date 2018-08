"No puedo creerlo! Me acaba de hacer esto mismo! me quiero morir! Me envió los comprobantes y recién se me acredita el dinero y no es el monto. Mandó un Uber cerca de mi casa. Cómo hacemos??", escribió Rodrigo, una de las víctimas. Otro contó que con el comprobante de depósito que le envió, confió en él y perdió una Play Station 4.