Los números que se presentaron allí muestran la situación que se describe: "Países del G20 gastan USD 444.000 millones por año en subsidios a la producción de combustibles fósiles. Y, para el caso de Argentina, en 2017 estos subsidios implicaron un 5,6% del presupuesto nacional y un 3,1% para el 2018, con montos de US$ 9.487 millones a US$ 6.901 millones respectivamente", según los cálculos del think tank Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IISD, por sus siglas en inglés) y Farn.