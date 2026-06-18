Honduras

Muertes por tosferina aumentan en Honduras y preocupan a Salud

Las autoridades sanitarias reportan 14 fallecimientos y 175 casos confirmados de tosferina en lo que va del año. La mayoría de los afectados son bebés menores de seis meses.

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La tosferina es una infección bacteriana contagiosa que se transmite por gotículas respiratorias y puede causar complicaciones graves en lactantes.
La tosferina es una infección bacteriana contagiosa que se transmite por gotículas respiratorias y puede causar complicaciones graves en lactantes.

La Secretaría de Salud alertó sobre un aumento de casos y muertes por tosferina en Honduras durante 2026: la enfermedad cobra 14 muertes en lo que va del año y 175 casos confirmados, con impacto principal en menores de edad.

Hasta junio, los fallecimientos representaron un alza del 75% frente a todo 2025, cuando se registraron ocho muertes asociadas a la enfermedad. El país también acumula 175 casos confirmados.

La coordinadora de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Leticia Puerto, dijo que Honduras atraviesa un repunte epidemiológico. Los contagios de este año superan en 53,5% los 114 casos registrados en el mismo período de 2025.

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Quiénes son los más afectados

La funcionaria dijo que la mayoría de los fallecimientos corresponde a menores que pudieron haber sido protegidos con inmunización oportuna. “La tos ferina es una enfermedad prevenible a través de la vacunación y lo más lamentable es que estos niños están falleciendo”, expresó.

De acuerdo con los registros del sistema sanitario, más del 62% de los casos confirmados corresponde a bebés de entre cero y seis meses de edad, un grupo vulnerable porque aún no completó su esquema de vacunación. Las autoridades sanitarias insistieron en fortalecer las coberturas de inmunización en todo el país.

El llamado de vacunación

La Secretaría de Salud pidió a las mujeres embarazadas que reciban la vacuna contra la tosferina entre las semanas 26 y 37 de gestación. La inmunización durante el embarazo permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y darle protección durante los primeros meses de vida, cuando el riesgo de complicaciones es mayor.

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La vacunación se mantiene como la principal estrategia de prevención ante el avance de la tosferina en población infantil hondureña.
La vacunación se mantiene como la principal estrategia de prevención ante el avance de la tosferina en población infantil hondureña.

Las autoridades recordaron que el esquema de vacunación para los menores comienza a los dos meses de edad con la primera dosis, seguida de aplicaciones a los cuatro y seis meses. Después se administran dos dosis de refuerzo: una a los 18 meses y otra a los cuatro años, con el objetivo de garantizar una protección prolongada contra la enfermedad.

Qué es la tosferina y cómo se transmite

La tosferina, también conocida como pertussis, es una infección bacteriana contagiosa que afecta las vías respiratorias y puede provocar episodios graves de tos, dificultades para respirar y complicaciones potencialmente mortales, en especial en lactantes.

Más del 62% de los casos confirmados de tosferina en Honduras afecta a bebés de cero a seis meses que aún no completaron su esquema de vacunación.
Más del 62% de los casos confirmados de tosferina en Honduras afecta a bebés de cero a seis meses que aún no completaron su esquema de vacunación.

Según organismos internacionales de salud, la transmisión ocurre principalmente a través de gotículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, lo que facilita su propagación en hogares, guarderías, centros educativos y otros espacios de convivencia.

La situación en Honduras

El aumento de casos en Honduras forma parte de una tendencia observada en varios países de la región, donde autoridades sanitarias advirtieron sobre la necesidad de reforzar las campañas de vacunación infantil y materna para evitar brotes que pongan en riesgo a los grupos más vulnerables.

Frente al incremento de contagios y fallecimientos, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y mujeres embarazadas para verificar que los esquemas de inmunización estén completos, y recordó que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

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