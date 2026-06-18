Guatemala

La operación Mercado Seguro en Guatemala mantiene presencia en los mercados las 24 horas del día

Los patrullajes conjuntos del Ejército y la Policía Nacional Civil se despliegan en centros de comercio para prevenir extorsiones, robos y otros ilícitos en espacios donde a diario confluyen miles de personas

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Vista de calle con varios soldados uniformados con rifles y una policía de pie frente a puestos de ropa y bolsos colgados, con un niño sentado entre los artículos
La operación Mercado Seguro se amplió a todos los departamentos de Guatemala con patrullajes conjuntos del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil en mercados. (Ejército de Guatemala)

La operación Mercado Seguro se amplió a los departamentos de Guatemala con patrullajes conjuntos del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil para reforzar la vigilancia en mercados, una estrategia que busca prevenir extorsiones, robos y otros delitos en centros de comercio donde cada día convergen miles de personas.

La cobertura es nacional y, según información oficial del Ejército GT, la operación ya está en marcha en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango, Petén, Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, San Marcos y Baja Verapaz.

El plan prevé una expansión progresiva hacia otros territorios para reforzar la vigilancia en áreas comerciales estratégicas.

En la Ciudad de Guatemala, el Ejército de Guatemala informó que la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor realizó patrullajes motorizados y recorridos a pie dentro y en los alrededores de los mercados La Palmita, en la zona cinco, y El Guarda, en la zona 11. Las operaciones se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional Civil.

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El objetivo central de la operación es directo: aumentar la seguridad de comerciantes, compradores y vecinos en espacios de alta afluencia comercial.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, los patrullajes, monitoreos y verificaciones están orientados a prevenir delitos que afectan de forma directa a quienes trabajan o compran en estos puntos, entre ellos las extorsiones, los robos y otros hechos ilícitos.

Soldados con uniforme de camuflaje y fusiles en un mercado al aire libre, con puestos de frutas, verduras y civiles comprando bajo lonas
La operación Mercado Seguro se amplió a todos los departamentos de Guatemala con patrullajes conjuntos del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil en mercados. (Ejército de Guatemala)

La presencia militar y policial se concentra en mercados de alta afluencia

Los mercados son descritos por las autoridades de seguridad como puntos de alta concentración de personas y de intensa actividad económica. Por esa razón, las fuerzas de seguridad mantienen presencia constante para disuadir acciones criminales y aumentar la confianza de quienes desarrollan allí sus actividades diarias.

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La vocera del Ejército Pamela Figueroa explicó que la presencia militar en el mercado El Guarda forma parte de “un esfuerzo articulado” con la Policía Nacional Civil. Añadió que esta estrategia del gobierno de Guatemala busca fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional y disminuir los índices de delincuencia en el país.

Figueroa sostuvo además que la Operación Mercado Seguro “se desarrolla en todo el territorio nacional, donde el ejército de Guatemala, en coordinación con Policía Nacional Civil, se encuentra presente en todos los mercados”. También afirmó que la cobertura será de 24 horas al día y 365 días al año.

Tres soldados armados con fusiles en uniformes de camuflaje y boinas verdes vigilan un mercado al aire libre con puestos de frutas y verduras y personas comprando
La operación Mercado Seguro se amplió a todos los departamentos de Guatemala con patrullajes conjuntos del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil en mercados. (Ejército de Guatemala)

En otra declaración, un portavoz militar señaló que el Ejército de Guatemala, a través de la brigada militar Mariscal Zavala, dio inicio a las operaciones de Mercado Seguro. Indicó además, que las fuerzas de seguridad civil acompañan el despliegue para dar certeza a mercados que “han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones”.

El operativo incluye patrullajes a pie y motorizados en mercados de la capital y del interior

El despliegue no se limita a la capital. El Ejército de Guatemala informó también que la Quinta Brigada de Infantería “MGS” realizó patrullajes a pie en coordinación con fuerzas de seguridad civil en Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, como parte de la misma operación.

Según la información publicada en redes sociales del Ejército de Guatemala, esas acciones buscan fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y proteger a comerciantes y vecinos que realizan sus actividades diarias en ese centro de comercio. La misma lógica se aplica a otros mercados del país considerados motores de empleo e ingresos en las comunidades.

En el caso del mercado El Guarda, en la zona 11 de la capital, el Ejército de Guatemala precisó que los patrullajes a pie y motorizados se desarrollan dentro del mercado y en su perímetro. La finalidad es reforzar las medidas de prevención y seguridad para comerciantes, compradores y residentes del sector.

El Ejército GT sostiene que la operación pretende proteger la economía local, devolver tranquilidad a la población y garantizar condiciones más seguras para quienes trabajan y hacen compras en centros comerciales populares.

También señala que los operativos combinados entre el Ejército y la PNC están dirigidos a contribuir a la seguridad ciudadana y al bienestar de la población.

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