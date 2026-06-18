México

Asesinaron a un hombre de alrededor de 30 años con disparos en la cabeza cerca de las pirámides de Teotihuacán

Fue localizado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal México-Tulancingo, a la altura del puente vehicular que cruza la autopista en San Juan Teotihuacán

Guardar
Google icon
cinta de acordonamiento, criminales detenidos, patrullas mexicanas, investigación forense, operativo táctico, unidad especial, seguridad pública, captura en flagrancia, control urbano, combate al crimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal México-Tulancingo, a la altura del puente vehicular que cruza la autopista México-Pirámides, en San Juan Teotihuacán, Estado de México, y las diligencias iniciales apuntaron a que la víctima habría sido llevada al sitio durante la madrugada, donde presuntamente la asesinaron a balazos.

La víctima permanecía en calidad de desconocida al cierre de las primeras actuaciones. En una versión se le calculó una edad aproximada de 25 años y en otra de entre 30 y 35, mientras que peritos localizaron entre seis y ocho casquillos percutidos, incluidos seis casquillos calibre 9 milímetros, durante la inspección de la escena.

PUBLICIDAD

El hallazgo ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona observaron a una persona tendida sobre el pavimento y pidieron apoyo de los servicios de emergencia. Los primeros reportes señalaron que podía tratarse de una persona atropellada.

Cuando policías municipales y paramédicos llegaron al punto, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Esa revisión descartó la hipótesis inicial de un posible hecho de tránsito.

PUBLICIDAD

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Marcadores de evidencia, incluyendo sangre y un casquillo, en una escena de crimen nocturna con luces de vehículos policiales y cinta de seguridad al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima fue hallada en el acceso principal a Teotihuacán

El cuerpo fue localizado sobre el distribuidor vial y en los puentes de la autopista México-Pirámides, en el acceso principal a la cabecera municipal de Teotihuacán. La presencia del cadáver provocó movilización de corporaciones de seguridad y de personal de emergencia en esa zona del oriente mexiquense.

La inspección ministerial indicó que los casquillos quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica y fueron asegurados como indicios para la investigación. La zona permaneció acordonada mientras especialistas en criminalística procesaban la escena y recolectaban evidencias.

Las autoridades también establecieron que en el área no había cámaras de vigilancia cercanas. Tampoco contaban con testigos que aportaran información sobre los responsables del crimen o sobre la forma en que ocurrió la agresión.

Ese punto respondió a la pregunta central del caso: la víctima no había sido identificada, no había personas detenidas y el posible móvil del homicidio seguía sin definirse. La indagatoria quedó abierta para establecer la identidad del hombre y reconstruir cómo lo llevaron hasta ese lugar.

La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo cerca de las 8:00 horas

Peritos de la Fiscalía Especializada en Homicidios realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. Cerca de las 8:00 horas concluyeron el levantamiento de evidencias y el retiro del cuerpo.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido e inició la carpeta de investigación. La actuación ministerial se centró en esclarecer la identidad de la víctima y definir la mecánica de los hechos.

La información preliminar sostuvo que el hombre habría sido trasladado durante la madrugada hasta el sitio donde lo encontraron. Esa línea de investigación surgió a partir de las condiciones del hallazgo y de los indicios asegurados en el pavimento.

Hasta el cierre de las primeras diligencias, las autoridades no habían informado sobre detenciones. Tampoco habían dado a conocer un posible motivo del homicidio ni avances sobre la ubicación de los agresores.

La escena permaneció bajo resguardo de elementos de seguridad mientras concluía el procesamiento forense. Con los indicios balísticos y el examen del cuerpo, la fiscalía buscaba determinar cómo ocurrió el ataque y si el asesinato se cometió exactamente en el mismo punto donde fue hallada la víctima.

  • El cuerpo de un hombre fue hallado la mañana del miércoles sobre la carretera México-Tulancingo, en el acceso principal a Teotihuacán.
  • Policías y paramédicos descartaron que se tratara de un atropellamiento y confirmaron heridas de bala; en el sitio localizaron seis casquillos calibre 9 milímetros y también se reportó un total de hasta ocho casquillos percutidos.
  • La víctima seguía sin identificar, no había detenidos y la Fiscalía del Estado de México inició la carpeta de investigación tras trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Temas Relacionados

mexico-noticiasTotihuacánpirámidesasesinatocarreteramexico-seguridadEstado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los aprendices

El programa creado desde 2019 consiste en una capacitación laboral gratuita para que los aprendices puedan generar experiencia

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los aprendices

Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla

Estaría relacionado con ataques a mercados por extorsión donde varias personas han sido heridas y un niño de 9 años llamado Tadeo murió por disparos mientras acompañaba a su madre y abuela

Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

La distinción fue revelada mediante un video compartido por el exguardameta

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

Mundial 2026: Guardia Nacional advierte sobre fraudes en plataformas de streaming para ver los partidos

Las autoridades recomiendan identificar señales de alerta y tomar precauciones para evitar fraudes económicos y pérdida de información personal, previo al partido México vs Corea del Sur

Mundial 2026: Guardia Nacional advierte sobre fraudes en plataformas de streaming para ver los partidos

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

ENTRETENIMIENTO

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

DEPORTES

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026