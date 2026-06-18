Asesinaron a un hombre de alrededor de 30 años con disparos en la cabeza cerca de las pirámides de Teotihuacán

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal México-Tulancingo, a la altura del puente vehicular que cruza la autopista México-Pirámides, en San Juan Teotihuacán, Estado de México, y las diligencias iniciales apuntaron a que la víctima habría sido llevada al sitio durante la madrugada, donde presuntamente la asesinaron a balazos.

La víctima permanecía en calidad de desconocida al cierre de las primeras actuaciones. En una versión se le calculó una edad aproximada de 25 años y en otra de entre 30 y 35, mientras que peritos localizaron entre seis y ocho casquillos percutidos, incluidos seis casquillos calibre 9 milímetros, durante la inspección de la escena.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona observaron a una persona tendida sobre el pavimento y pidieron apoyo de los servicios de emergencia. Los primeros reportes señalaron que podía tratarse de una persona atropellada.

Cuando policías municipales y paramédicos llegaron al punto, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Esa revisión descartó la hipótesis inicial de un posible hecho de tránsito.

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Marcadores de evidencia, incluyendo sangre y un casquillo, en una escena de crimen nocturna con luces de vehículos policiales y cinta de seguridad al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima fue hallada en el acceso principal a Teotihuacán

El cuerpo fue localizado sobre el distribuidor vial y en los puentes de la autopista México-Pirámides, en el acceso principal a la cabecera municipal de Teotihuacán. La presencia del cadáver provocó movilización de corporaciones de seguridad y de personal de emergencia en esa zona del oriente mexiquense.

La inspección ministerial indicó que los casquillos quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica y fueron asegurados como indicios para la investigación. La zona permaneció acordonada mientras especialistas en criminalística procesaban la escena y recolectaban evidencias.

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Las autoridades también establecieron que en el área no había cámaras de vigilancia cercanas. Tampoco contaban con testigos que aportaran información sobre los responsables del crimen o sobre la forma en que ocurrió la agresión.

Ese punto respondió a la pregunta central del caso: la víctima no había sido identificada, no había personas detenidas y el posible móvil del homicidio seguía sin definirse. La indagatoria quedó abierta para establecer la identidad del hombre y reconstruir cómo lo llevaron hasta ese lugar.

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La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo cerca de las 8:00 horas

Peritos de la Fiscalía Especializada en Homicidios realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. Cerca de las 8:00 horas concluyeron el levantamiento de evidencias y el retiro del cuerpo.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido e inició la carpeta de investigación. La actuación ministerial se centró en esclarecer la identidad de la víctima y definir la mecánica de los hechos.

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La información preliminar sostuvo que el hombre habría sido trasladado durante la madrugada hasta el sitio donde lo encontraron. Esa línea de investigación surgió a partir de las condiciones del hallazgo y de los indicios asegurados en el pavimento.

Hasta el cierre de las primeras diligencias, las autoridades no habían informado sobre detenciones. Tampoco habían dado a conocer un posible motivo del homicidio ni avances sobre la ubicación de los agresores.

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La escena permaneció bajo resguardo de elementos de seguridad mientras concluía el procesamiento forense. Con los indicios balísticos y el examen del cuerpo, la fiscalía buscaba determinar cómo ocurrió el ataque y si el asesinato se cometió exactamente en el mismo punto donde fue hallada la víctima.

El cuerpo de un hombre fue hallado la mañana del miércoles sobre la carretera México-Tulancingo, en el acceso principal a Teotihuacán.

Policías y paramédicos descartaron que se tratara de un atropellamiento y confirmaron heridas de bala; en el sitio localizaron seis casquillos calibre 9 milímetros y también se reportó un total de hasta ocho casquillos percutidos.

La víctima seguía sin identificar, no había detenidos y la Fiscalía del Estado de México inició la carpeta de investigación tras trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.