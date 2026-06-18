Cuánto cobrarán los docentes universitarios tras el acuerdo en medio del reclamo de la Ley de Financiamiento

Desde junio, los cargos de Dedicación Exclusiva cobrarán a partir de $1.497.941,97, excluyendo adicionales

El Gobierno acordó con las universidades nacionales una actualización salarial para el personal docente universitario que implica un incremento total del 24,33% en sus haberes, distribuido en dos tramos: un aumento del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes al 31 de mayo de 2026 y otro del 3% en octubre, calculado sobre los valores de septiembre. Este ajuste impacta en todos los niveles, siendo proporcional para los docentes de preuniversitarios.

A partir de junio de 2026, según se desprende del acta acuerdo, los valores brutos establecidos para las categorías testigos son los siguientes:

$1.497.941,97 para los cargos de Dedicación Exclusiva .

$748.970,98 para los puestos con Dedicación Semi Exclusiva .

$374.485,49 para los cargos con Dedicación Simple.

Alrededor del 70 % de los docentes universitarios tienen puestos con dedicación simple. Solo una minoría cercana al 10 % está categorizado con dedicación exclusiva a las tareas de enseñanza e investigación en el nivel superior.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que, con el incremento, a estos componentes se les suman otros adicionales relevantes al salario conformado del personal universitario, entre ellos, antigüedad, título de posgrado, adicional por riesgo laboral y adicional por zona desfavorable.

El convenio firmado prevé un aumento del 20 % para gastos de funcionamiento de las instituciones universitarias y un refuerzo de $50 mil millones para los hospitales universitarios. Además, incluye una suba del 50 % para las becas Manuel Belgrano, mientras que no se dispusieron mejoras para la beca Progresar.

PUBLICIDAD

El acta incluye retomar a más tardar el 15 de septiembre otra reunión paritaria para discutir la actualización salarial, con referencia a la variación acumulada del IPC. Uno de los puntos del temario es la recomposición del desfasaje producido en 2024.

Alrededor del 70% de los docentes universitarios tienen puestos con dedicación simple

El acuerdo también plantea abordar en un máximo de 45 días un adicional por la pérdida salarial de los niveles preuniversitarios debido a la eliminación del FONID.

PUBLICIDAD

Para la comunidad universitaria, estas medidas son un alivio parcial tras meses de conflicto y debate sobre el financiamiento universitario, si bien persisten demandas estructurales sin resolver.

El convenio responde a una etapa de tensión en el sector académico, donde alrededor de 10 mil docentes dejaron de dictar clases debido al deterioro de sus ingresos y la desvinculación en distintas universidades del país. Los sindicatos y las autoridades universitarias sostienen que los salarios quedaron rezagados frente a la inflación desde el inicio del conflicto.

PUBLICIDAD

El ingeniero Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), manifestó en diálogo con Infobae Al Amanecer que el acuerdo “es un alivio, porque nuestros docentes y no docentes y nuestros estudiantes la están pasando muy mal”. El directivo agradeció en la entrevista al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a los gremios y al apoyo social recibido durante la negociación.

Al mismo tiempo, advirtió que el acuerdo no resuelve el reclamo de fondo y denunció presiones para retirar la Ley de Financiamiento Universitario: “Nosotros no vamos jamás a retirar la ley. Eso quedó claro y quiero que quede claro a toda la sociedad”, afirmó.

PUBLICIDAD

Tras semanas de tensión, el Gobierno Nacional y las universidades públicas llegaron a un acuerdo. En este informe se detallan los puntos clave del pacto salarial y presupuestario que pone fin, por ahora, al conflicto.

Diferencias en el frente docente

No todos los gremios docentes adhirieron al acuerdo. A partir de este martes, comenzó un paro nacional que se extenderá hasta el sábado 20 de junio, impulsado por los docentes agrupados en la Federación Nacional Conadu Histórica.

A tono con las acciones gremiales previas, la medida exige la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa pendiente y depende actualmente de una resolución de la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) toman clase en la calle en Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Los gremios denuncian que el gobierno nacional y La Libertad Avanza (LLA) siguen sin cumplir con esta norma.

La CONADU Histórica salió a impugnar el acuerdo de manera orgánica, calificándolo como una suerte de capitulación que convalida la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, estimada en un 50% desde el inicio del ciclo 2024.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que, incluso en esa federación, hubo diferencias de criterios a la hora de evaluar la oferta salarial. El congreso de Conadu Histórica resolvió por 64 a 36 votos rechazar la propuesta oficial y ratificar el paro nacional del 16 al 20 de junio.

En cualquier caso, aunque el acuerdo alcanzado introduce mejoras en salarios y fondos universitarios, hay consenso entre todos los actores de la comunidad universitaria que el conflicto sectorial persiste y se mantienen las demandas de fondo en torno al financiamiento, a la espera de una definición de la Corte Suprema.

PUBLICIDAD