"Creemos que no hay espectadores. Todos tenemos que ser protagonistas y tenemos que dar las discusiones en conjunto con la sociedad civil, no de espaldas a ella. Porque las soluciones globales requieren el compromiso y la acción no solo de los gobiernos, sino de todos los actores de la sociedad", indicó Macri en el Palacio San Martín, sede del encuentro de dos días.