Nicaragua

Alcaldías de Nicaragua endurecen sanciones a comerciantes por mal uso de espacios públicos en Tipitapa y Somoto

Las autoridades municipales reforzaron la aplicación de ordenanzas que prevén multas y cierres temporales para negocios que obstruyan aceras o calles o manejen mal los desechos, con plazos de 24 horas para corregir infracciones

Guardar
Google icon
Las alcaldías de Tipitapa y Somoto reforzaron las sanciones contra comerciantes por ocupar espacios públicos y dejar desechos en la vía pública. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)
Las alcaldías de Tipitapa y Somoto reforzaron las sanciones contra comerciantes por ocupar espacios públicos y dejar desechos en la vía pública. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)

La intensificación de las sanciones contra comerciantes en los municipios de Tipitapa y Somoto marca un cambio en la administración de los espacios públicos en Nicaragua. Las autoridades municipales han endurecido las medidas para quienes ocupen aceras, calles o depositen desechos en la vía pública, con consecuencias que van desde sanciones económicas hasta el cierre temporal de establecimientos en un plazo de 24 horas.

Uno de los casos recientes en Tipitapa involucra a la comerciante María Cristina Martínez, quien fue sancionada por la Alcaldía Municipal. La Unidad de Gestión Ambiental le aplicó una multa de 1,000 córdobas (aprox. USD 27) por dejar residuos sólidos —un fragmento de lavandero— frente a su local de frutas y verduras. La normativa ambiental municipal establece sanciones para actos que contribuyan a la contaminación por residuos sólidos, según el artículo 8 inciso a.1.2. Este caso fue reportado por 100% Noticias.

PUBLICIDAD

La notificación entregada a la comerciante le otorga un plazo de 24 horas para retirar los desechos y cancelar la multa. Las autoridades advirtieron que, si no cumple con la disposición, pueden suspender la actividad económica del negocio e incluso ordenar su cierre por desacato a la autoridad municipal. El plazo breve busca garantizar un cumplimiento inmediato y evitar reincidencias.

En Tipitapa, la Alcaldía Municipal multó con 1,000 córdobas a María Cristina Martínez por dejar residuos sólidos frente a su negocio de frutas y verduras. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)
En Tipitapa, la Alcaldía Municipal multó con 1,000 córdobas a María Cristina Martínez por dejar residuos sólidos frente a su negocio de frutas y verduras. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)

En el municipio de Somoto, la estrategia se centra en la organización del tránsito y la recuperación del espacio para peatones. Personal de servicios municipales, junto con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, desplegó un operativo dirigido a comerciantes y vendedores ambulantes que utilizan aceras y calles para desarrollar sus actividades. El objetivo principal es despejar áreas públicas, facilitar la circulación peatonal y reducir riesgos de accidentes en diferentes sectores del municipio.

PUBLICIDAD

Como parte de este operativo, funcionarios municipales han entregado notificaciones a comerciantes y vendedores ambulantes, otorgando un plazo de 24 horas para retirar cualquier mercadería, estructura u objeto que obstruya el paso en calles y aceras. La advertencia específica que quienes no cumplan enfrentarán sanciones administrativas contempladas en las ordenanzas municipales.

La Unidad de Gestión Ambiental de Tipitapa aplicó la sanción con base en la normativa ambiental municipal y en el artículo 8 inciso a.1.2. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)
La Unidad de Gestión Ambiental de Tipitapa aplicó la sanción con base en la normativa ambiental municipal y en el artículo 8 inciso a.1.2. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)

La reacción de las alcaldías frente a la ocupación de espacios públicos y el manejo inadecuado de desechos sólidos refleja una aplicación más rigurosa de la normativa municipal. En el caso de Tipitapa, la medida se apoya en el artículo 8 inciso a.1.2, que sanciona las acciones relacionadas con la contaminación de los espacios urbanos.

En ambos municipios, las decisiones buscan mantener el orden y la seguridad en zonas urbanas, así como asegurar la limpieza y el uso adecuado de los espacios comunes. Las autoridades sostienen que la ocupación irregular y la acumulación de residuos pueden ocasionar inconvenientes y riesgos tanto para peatones como para conductores, lo que justifica la intervención municipal en estos casos, según información de 100% Noticias.

La notificación en Tipitapa dio 24 horas para retirar los desechos y pagar la multa, bajo advertencia de suspensión de la actividad económica o cierre del local. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)
La notificación en Tipitapa dio 24 horas para retirar los desechos y pagar la multa, bajo advertencia de suspensión de la actividad económica o cierre del local. (Foto: Alcaldía Municipal Tipitapa)

Las alcaldías de Tipitapa y Somoto han reiterado que los comerciantes y propietarios de negocios que no se ajusten a las disposiciones estarán sujetos a sanciones que van desde multas económicas hasta cierres temporales, en función de la gravedad y recurrencia de la falta. La vigilancia se ha reforzado y los plazos para corregir las infracciones son cortos, en una política orientada a mejorar la gestión de los espacios públicos y promover el cumplimiento de las normas locales.

Temas Relacionados

NicaraguaEspacio públicoResiduosBasuraSancionesOrdenanza Municipal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La operación Mercado Seguro en Guatemala mantiene presencia en los mercados las 24 horas del día

Los patrullajes conjuntos del Ejército y la Policía Nacional Civil se despliegan en centros de comercio para prevenir extorsiones, robos y otros ilícitos en espacios donde a diario confluyen miles de personas

La operación Mercado Seguro en Guatemala mantiene presencia en los mercados las 24 horas del día

Panamá pagó casi $200 millones en mayo para atender su deuda pública

Los pagos incluyeron amortizaciones, intereses y comisiones, mientras el saldo total se mantiene cerca de los $62,000 millones.

Panamá pagó casi $200 millones en mayo para atender su deuda pública

El Salvador, un país de microempresas que busca formalizar su economía

En el marco del Día del Empresario, que se celebra cada 18 de junio en El Salvador, el análisis sobre la estructura y desafíos de la empresa privada salvadoreña adquiere una relevancia especial

El Salvador, un país de microempresas que busca formalizar su economía

Buscan que los salarios de hasta RD$52,000 no paguen Impuesto sobre la Renta en República Dominicana

La acción cuestiona el artículo 45 de la Ley 99-25 del presupuesto de 2026 y plantea que el umbral mensual exento debe pasar de RD$34.000 a RD$52.000, según Diario Libre y El Día

Buscan que los salarios de hasta RD$52,000 no paguen Impuesto sobre la Renta en República Dominicana

Panamá recibirá a más de 2,500 participantes y 92 delegaciones por el bicentenario y asamblea de la OEA

La capital panameña albergará desde el 22 de junio dos citas simultáneas, con presidentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, y la presencia confirmada del vicepresidente de El Salvador

Panamá recibirá a más de 2,500 participantes y 92 delegaciones por el bicentenario y asamblea de la OEA

TECNO

Pelota libre, FútbolLibre y Roja Directa: riesgos al usar estas apps para ver la fase de grupos del Mundial 2026

Pelota libre, FútbolLibre y Roja Directa: riesgos al usar estas apps para ver la fase de grupos del Mundial 2026

GTA VI ya tiene portada oficial y fecha de reserva desde junio en PlayStation y Xbox

Cómo tener internet en los estadios con trucos sencillos: modo avión, 3G y más

Estos vehículos incluyen una función que vigila tu estado y te recomienda detenerte si estás fatigado

Así ayudará Claude a detectar vulnerabilidades: TrendAI anuncia nueva alianza en ciberseguridad

ENTRETENIMIENTO

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Scooby-Doo: El origen ya es oficial en Netflix y traerá al gran danés con un perro real por primera vez

“Mi otra yo” se despide con nuevas caras y el regreso de su trío protagonista en Netflix

“Gladiator II fracasó porque no entendió por qué la película original tuvo éxito”, aseguró Russell Crowe

MUNDO

La UE y el Reino Unido firmarán en julio el acuerdo sobre Gibraltar que permitirá el derribo de la frontera terrestre con España

La UE y el Reino Unido firmarán en julio el acuerdo sobre Gibraltar que permitirá el derribo de la frontera terrestre con España

Donald Tusk anunció la detención de un georgiano por el asesinato del caricaturista ruso Robert Kuzovkov

Rusia amenazó con más bombardeos contra Ucrania tras el ataque masivo a Moscú

La Dama de Hierro que enfrenta a un régimen imperialista logró incluir un punto clave en la declaración del G7

Taiwán expresó su intención de cooperar con el G7 para defender el statu quo ante el expansionismo militar de China