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Rusia amenazó con más bombardeos contra Ucrania tras el ataque masivo a Moscú

El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que el presidente Vladimir Putin ordenó “ataques agrupados de manera regular”

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El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el presidente Vladimir Putin ordenó “ataques agrupados de manera regular” contra Ucrania (Pavel Bednyakov/Vía REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el presidente Vladimir Putin ordenó “ataques agrupados de manera regular” contra Ucrania (Pavel Bednyakov/Vía REUTERS)

Rusia amenazó a Ucrania este jueves con más ataques, después de un masivo bombardeo ucraniano contra Moscú que alcanzó una refinería, hirió a 17 personas y dejó la capital rusa envuelta en una nube de humo negro.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo que el presidente Vladimir Putin ya anunció que Rusia “llevaría a cabo ataques agrupados de manera regular” contra Ucrania, y añadió que el ejército ruso “lo está haciendo y continuará haciéndolo”.

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Una enorme tapa metálica salió despedida varios metros por el aire después de que un dron impactara una refinería de petróleo de Moscú. La impactante secuencia quedó registrada en un video difundido este jueves, que muestra el instante exacto en que una explosión sacude las instalaciones, envuelve la zona en llamas y hace volar la cubierta de uno de los depósitos de combustible.

Un video muestra el momento en que la tapa de un depósito de combustible se desprende tras estrellarse un dron contra una refinería de Moscú

Las imágenes fueron captadas a la distancia desde las inmediaciones de la refinería situada en el distrito de Kapotnia, en el sureste de la capital rusa. En la grabación se observa una columna de humo elevándose sobre el complejo industrial antes de que un destello ilumine el lugar. Segundos después, una gran estructura circular emerge violentamente entre el fuego y asciende por encima de las instalaciones antes de caer nuevamente sobre el predio.

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“Ah, alcanzaron un depósito”, comenta una persona fuera de cámara mientras observa la escena.

El ataque formó parte de una ofensiva masiva con drones lanzada por Ucrania contra territorio ruso durante la madrugada del jueves. La refinería de Moscú, una de las principales proveedoras de combustible de la capital, fue alcanzada por segunda vez en la semana, en una señal de la creciente capacidad de Kiev para golpear objetivos estratégicos a cientos de kilómetros del frente de batalla.

La autenticidad de las imágenes fue corroborada mediante la comparación de elementos visibles en el video —como la disposición de las carreteras, la vegetación, una iglesia cercana y las estructuras industriales del complejo— con imágenes satelitales y material de archivo de la zona.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

Volodimir Zelensky: “Si arde Ucrania, va a arder Moscú”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, calificó como “absolutamente justo” el ataque con decenas de drones lanzado por el Ejército ucraniano durante la madrugada contra la región de Moscú.

Esta acción fue presentada como una respuesta directa al bombardeo ruso que el lunes alcanzó una de las catedrales históricas de Kiev. Zelensky, desde Bruselas, comunicó a periodistas que “si arde Ucrania, va a arder Moscú”, en referencia a la legitimidad de los ataques en territorio ruso frente a la ofensiva sostenida sobre su país.

El jefe de Estado ucraniano reiteró su oferta al presidente ruso para declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra. Al mismo tiempo, instó a incrementar la presión sobre el Kremlin, solicitando tanto a Europa como a Estados Unidos, así como a los propios ciudadanos rusos, acciones que contribuyan a limitar la capacidad bélica de Putin.

El mandatario ucraniano, que hasta ahora había evitado apelar directamente al pueblo ruso durante la mayor parte del conflicto, remarcó la urgencia de esta nueva estrategia de presión.

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