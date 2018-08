— En la misma Galería Uffizi están los proyectos inconclusos.

— Los proyectos inconclusos. Entonces hay una gradación que uno puede cuantificar, de hecho hay un proyecto en la Universidad de California de medir cuánto pesa en megabytes o en terabytes cada uno de las esculturas de Miguel Ángel y eso aumenta exponencialmente, o sea que los primeros meses la cantidad de información es mínima y esto aumenta mucho sobre todo cuando empieza a funcionar el cerebro y empieza a haber algún tipo de respuesta. En los primeros estadios no tenemos esa cantidad, no tenemos la cantidad de información suficiente para considerar a que eso se aproxima a un ser humano y sobre el final sí lo es.

Yo me acuerdo que hace un tiempo había hablado con un investigador israelí que trabajaba en células madres y trabajaba con embriones y le digo, pero, ¿cómo no tenes problemas con la comunidad ortodoxa? Dice no, no, porque la tradición judía está basada en la egipcia. Y los egipcios habían establecido toda una serie de gradaciones, como dieciséis pasos hasta llegar al nacimiento. Y había uno en el medio que se llamaba Golem, que quiere decir parece humano pero no es. Entonces hay un límite bastante laxo en que se considera que un embrión en desarrollo no es asimilable a una persona.

Yo creo que concretamente en el caso de la ley hay algo que no va a cambiar que es el número de abortos, o sea que la gente que piensa que va a haber más o menos, eso está claro que no. Lo que va a disminuir es el número de muertes por un lado. Y el aspecto negativo es la agresión a las convicciones de ciertos grupos de gente que se ve amenazada en sus creencias porque se considera que no está mal hacer algo que ellos consideran que está mal. Es un daño psicológico, no podemos ignorar el valor simbólico de eso. Pero no se compara con una vida concreta de una madre que muere. Y que además afecta la vida de otros hijos. Digamos, no parece lógico contrapesar esas dos cosas, un daño psicológico a un daño físico.

Y la otra es que no se puede obligar a una mujer a gestar. Digamos, me parece que hay una imposición que no es admisible, digamos, es la sociedad que decide qué es lo que esa persona tiene que hacer con el cuerpo. Y esto se debe a que todavía la ciencia no ha logrado…