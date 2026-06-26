Nicaragua

La cifra de refugiados en Costa Rica llega a 207,456 y el 85% son nicaragüenses

Los registros de ACNUR señalan que el país se consolidó como el principal destino para quienes huyen desde 2018, en medio de denuncias de persecución política, inseguridad jurídica y cierre de espacios cívicos

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Ilustración en acuarela de una caravana de personas con niños y mochilas que caminan bajo la lluvia por un sendero con montañas y banderas de Nicaragua y Costa Rica.
Una caravana de migrantes nicaragüenses avanza bajo la lluvia por un camino que serpentea entre Nicaragua y Costa Rica, con las banderas de ambos países visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desplazamiento de más de 838,000 nicaragüenses desde 2018 convirtió a Nicaragua en el escenario del mayor éxodo contemporáneo de Centroamérica, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más. Un informe presentado en el Día Mundial de las Personas Refugiadas indicó que el 11.8% de la población abandonó el país por la crisis iniciada en abril de ese año.

La situación migratoria nicaragüense está ligada a la crisis política y de derechos humanos que comenzó en abril de 2018. El informe atribuye la salida de miles de personas a la persecución política, la inseguridad jurídica y el cierre de espacios cívicos.

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El exilio nicaragüense y sus consecuencias

En los últimos años, parte de la sociedad nicaragüense se vio forzada a emigrar. Entre las personas desplazadas figuran periodistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, activistas, estudiantes y opositores, que buscaron protección fuera del país ante la imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.

El informe subraya: “El exilio se ha convertido en una de las consecuencias más profundas y visibles de la crisis nacional”. También señala que las causas de esta migración incluyen la represión estatal y la falta de oportunidades laborales y educativas, lo que derivó en un desarraigo forzado y prolongado.

Costa Rica se consolidó como el principal destino para quienes huyen de Nicaragua. Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican que, para finales de octubre de 2025, 207,456 personas habían recibido protección internacional en ese país y que aproximadamente el 85% de ellas era de nacionalidad nicaragüense.

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Dificultades y riesgos para los refugiados

El acceso al empleo, la educación y la atención médica sigue siendo un reto para la población desplazada. El informe resalta que “cada solicitud de refugio esconde historias de separación familiar y exilio forzado” y advierte sobre la precariedad que enfrentan miles de nicaragüenses para establecerse en los países receptores.

Maleta marrón abierta sobre tierra con tronco y raíces de árbol que crecen de su interior. Contiene documentos sellados, foto familiar, cartera y bandera de Nicaragua.
Ilustración en acuarela representa una maleta de viaje abierta de la que brotan raíces, junto a papeles migratorios y objetos personales que evocan la identidad de un migrante nicaragüense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos exiliados también enfrentan riesgos de seguridad. El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam y los ataques sufridos por el activista Joao Maldonado en Costa Rica, según el colectivo, muestran la vulnerabilidad de muchas personas refugiadas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección internacional.

Llamados a la acción internacional

Ante la magnitud del fenómeno, el Colectivo Nicaragua Nunca Más instó a los gobiernos de la región y a organismos internacionales a reforzar las medidas de protección. También pidió mayor cooperación internacional para que los países receptores no asuman solos el peso de la crisis migratoria nicaragüense.

Ilustración de acuarela con manos que forman un puente, figuras humanas caminando, edificaciones, un volcán y palmeras a ambos lados sobre el agua.
Manos entrelazadas forman un puente sobre el agua entre Nicaragua y Costa Rica, por donde caminan figuras humanas con mochilas que representan a migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colectivo planteó que entidades como ACNUR, Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mantengan la situación de Nicaragua en sus agendas. El objetivo, según el informe, es garantizar la seguridad de quienes continúan saliendo del país y facilitar su integración en las sociedades de acogida.

Origen y evolución de la crisis

La crisis sociopolítica en Nicaragua estalló en abril de 2018 y se agravó tras las elecciones de 2021, un proceso cuestionado por la comunidad internacional. Esa escalada alteró la vida de cientos de miles de personas y también impactó en la dinámica de la región.

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