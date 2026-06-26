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La Alcaldía de Barranquilla abrió centros de acopio para ayudar a víctimas del terremoto en Venezuela

Comerciantes y organizaciones respaldan una campaña humanitaria con puntos de entrega abiertos para insumos y voluntariado

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Las primeras donaciones llegaron este jueves al punto de recepción instalado en el sector de Barranquillita, donde se recolectan víveres, agua, insumos sanitarios y cobijas para asistir a los damnificados - crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Barranquilla
Las primeras donaciones llegaron este jueves al punto de recepción instalado en el sector de Barranquillita, donde se recolectan víveres, agua, insumos sanitarios y cobijas para asistir a los damnificados - crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla activó un centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas por los recientes terremoto en Venezuela, una emergencia que ha dejado víctimas mortales, desaparecidos y miles de damnificados. Las primeras donaciones empezaron a llegar este jueves al punto de recepción instalado en Barranquillita.

En Barranquilla, las ayudas para los afectados por el terremoto en Venezuela se reciben en dos puntos: el centro de acopio de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en la carrera 43 #6-120, sector de Barranquillita, y otro habilitado por comerciantes del centro en la carrera 43 con calle 37, frente al centro comercial Mall Plaza Paris. El punto distrital recibe donaciones todos los días de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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El alcalde Alejandro Char llamó a ciudadanos, empresas, organizaciones y fundaciones a sumarse a la campaña humanitaria. A través de su cuenta en X, pidió responder con solidaridad a la situación que enfrentan miles de familias venezolanas.

Las donaciones empezaron a recibirse este jueves en un punto instalado en Barranquillita, tras el sismo que dejó fallecidos, desaparecidos y miles de personas damnificadas, según la información divulgada por la administración local - crédito Maxwell Briceno / Reuters
Las donaciones empezaron a recibirse este jueves en un punto instalado en Barranquillita, tras el sismo que dejó fallecidos, desaparecidos y miles de personas damnificadas, según la información divulgada por la administración local - crédito Maxwell Briceno / Reuters

Char invitó a los barranquilleros a llevar sus donaciones al centro de acopio ubicado en la carrera 43 #6-120. También indicó que allí reciben agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, abrigos y colchonetas.

Cómo y dónde donar en Barranquilla

El centro de acopio principal funciona en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita. Recibe donaciones todos los días entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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La administración distrital informó que acepta agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos e insumos médicos, ropa en buen estado, abrigos, colchones, colchonetas y elementos de aseo personal.

Las autoridades recomendaron entregar las ayudas en buenas condiciones para facilitar la clasificación y la distribución entre las familias afectadas.

Las organizaciones que respaldan la recolección

La recolección de ayudas la coordina la Alcaldía de Barranquilla con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y entidades que trabajan con población migrante y retornada.

La campaña articula apoyo institucional y social para la recepción de las donaciones.

Members of the USAR Colombia (Urban Search and Rescue), arriving to aid in search and rescue operations in the aftermath of earthquakes, walk on tarmac after disembarking from Colombian air force aircraft, at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, Venezuela, June 26, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Members of the USAR Colombia (Urban Search and Rescue), arriving to aid in search and rescue operations in the aftermath of earthquakes, walk on tarmac after disembarking from Colombian air force aircraft, at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, Venezuela, June 26, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Entre las organizaciones que apoyan la campaña figuran la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, la Fundación De Pana Que Sí, la Agencia Cultural 7-80, la Corporación Rostro Caribe, la Corporación Identidades Diversas y la Fundación Renacer. También participan Migración Colombia y el Centro Intégrate.

El comercio del centro abre otro punto de acopio

La jornada de solidaridad también alcanzó al sector comercial de la ciudad. La Asociación de Comerciantes del Centro (Asocentro) anunció la apertura de un punto de acopio adicional para recibir donaciones que serán enviadas a las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela.

Ese centro de recepción funcionará en la carrera 43 con calle 37, frente al centro comercial Mall Plaza Paris. Allí comerciantes y ciudadanos podrán entregar ayudas para apoyar las labores de asistencia y rescate.

El director ejecutivo de Asocentro, Gabriel Navarro, invitó a la ciudadanía a vincularse a la iniciativa. Señaló que los comerciantes del centro de Barranquilla se sumaron a la labor humanitaria y que ese punto ya recibe donaciones.

Navarro explicó que allí reciben víveres, ropa de primera mano, ropa reciclada, cascos, linternas, guantes, palas, excavadoras y elementos de rescate.

Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.
La jornada de recolección funciona de forma continua en el sector de Barranquillita, con el fin de organizar aportes para la emergencia en el vecino país y facilitar su posterior clasificación y despacho - crédito Colprensa

Añadió que, según les han dicho amigos venezolanos, los rescatistas son insuficientes y faltan implementos para encontrar a más personas bajo los escombros.

La convocatoria quedó abierta para aportes grandes y pequeños. La campaña busca sostener el envío de insumos hacia las familias afectadas y reforzar el apoyo a quienes siguen en las tareas de rescate.

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