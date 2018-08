-Cualquier cambio en el lenguaje, que es una de las cosas más afectivamente arraigadas en nosotros, genera ese tipo de reacción. Los cambios son difíciles en general y en la lengua mucho más. Pero yo distingo dos tipos de reacciones: la reacción de "me resulta inutilizable", "no estoy acostumbrado", "no creo que me sirva", pero que lo comprenden. Del otro lado, la reacción que yo no entiendo es la de "me resulta espantoso y ridículo" porque eso es cerrarse a entender algo que me parece muy interesante.