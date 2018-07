Después de tres años de investigación y el avance de la causa hay solo dos

hipótesis posibles de lo que pasó. La primera es que no te atendieron, te

abandonaron en la guardia y cuando se dieron cuenta ya era tarde: tuviste

una hipoxia, quisieron reanimarte e hicieron un desastre. Y los dos días que

te tuvieron en terapia intensiva fueron simplemente para dejarte morir y que luego la muerte tape todo. La segunda hipótesis es mucho más macabra,

pero no me extrañaría (con todo lo que he visto estos tres años) que fueran

capaces de hacer algo así. Te abandonan en la guardia, tenés la hipoxia,

intentan reanimarte y no pueden. Hasta ahí es igual que la primera. Mi

sospecha es que, cuando se dan cuenta del cagadón que se mandaron, te

quiebran en mil pedazos para después decir que fue un accidente de tránsito. Como forzamos un traslado y son torpes, no tuvieron tiempo de dibujar la historia clínica.