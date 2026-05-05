Estas son las identidades de los nueve mineros que murieron en la explosión de una mina en Sutatausa, Cundinamarca

La Agencia Nacional de Minería había efectuado el 9 de abril de 2026 una visita técnica a la mina La Ciscuda, donde dejó constancia de varias recomendaciones específicas en materia de seguridad operativa - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Una explosión ocurrida el 4 de mayo de 2026 en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S. en Sutatausa, Cundinamarca, provocó la muerte de nueve mineros y movilizó a las autoridades a un operativo de emergencia centrado en el control de gases y la salvaguarda de los sobrevivientes.

El accidente, explicado por las autoridades como resultado de la acumulación de gases en un entorno subterráneo de alto riesgo, dejó otras seis personas heridas que fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Regional de Ubaté, según informó la Agencia Nacional de Minería (ANM).

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La magnitud del suceso obligó a la activación inmediata del Puesto de Mando Unificado (PMU), la coordinación de equipos especializados y el despliegue de recursos logísticos en un montaje donde participaron al menos tres ambulancias —una medicalizada y dos básicas—, junto con los cuerpos de Salvamento Minero, bomberos de Ubaté, personal de socorro local y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (Uaegrd).

Jhonatan Ojeda, mandatario local, lamentó el deceso de los trabajadores y envió un mensaje de apoyo a los familiares - crédito Alcaldía de Sutatausa

Álvaro Farfán, capitán de Bomberos Cundinamarca, precisó desde el lugar de los hechos: “Tenemos el reporte de seis lesionados, los cuales fueron valorados y remitidos directamente al centro hospitalario del municipio de Ubaté”.

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A su vez, sostuvo: “Al momento se reportan nueve mineros fallecidos, los cuales están en proceso de recuperación de los cuerpos por parte del grupo especializado de rescate minero”. Farfán subrayó que las labores de recuperación continuaron en permanente coordinación interinstitucional, bajo la dirección del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Sutatausa.

Tras la confirmación de las aturoridades, la Alcaldía de Sutatausa emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de los mineros y envió un mensaje de aliento y condolencia a los familiares que perdieron a sus seres queridos.

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“La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Jhonatan Ojeda, expresa su profunda tristeza y solidaridad con las familias de los mineros que lamentablemente fallecieron en el día de hoy en el accidente de la mina la trinidad, del cual es titular P3 carbonera los pinos”, expuso.

El accidente, explicado por las autoridades como resultado de la acumulación de gases en un entorno subterráneo de alto riesgo - crédito Europa Press

Por los lamentables hechos registrados, “extendemos nuestros deseos de pronta recuperación a los mineros sobrevivientes, esperando su pronta mejoría y bienestar. Agradecemos de manera especial al grupo de Salvamento Minero y a los diferentes cuerpos de socorro que participaron activamente en las labores de búsqueda y rescate, demostrando su compromiso, así como a las entidades administrativas del orden nacional, departamental y municipal”, manifestó el mandatario local.

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Y agregó: “Elevamos una oración y le pedimos a Dios que envie fortaleza y consuelo a sus familiares y allegados en este difícil momento”.

La identidad de los mineros fallecidos

La misiva firmada por el alcalde Jhonatan Ricardo Ojeda Barrera incluye el listado de los nombres de los mineros que fallecieron en el accidente. Estos son:

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Crisanto Balanta Sandobal

Osvaldo Barrera Mojica

Fredy Albeiro Bucuru Acosta

Blas María Chitiva Choachi

Jose Hernando Mojica Martinez

Carlos Edilson Prada Fuentes

Wilmer Yesid Prada Rincón

Eduar Femey Trochez Guejia

Rodolfo Romero

La mina ya presentaba advertencias por seguridad y riesgos de acumulación de gases

La mina ya presentaba advertencias por seguridad y riesgos de acumulación de gases - crédito ANM

La Agencia Nacional de Minería había efectuado el 9 de abril de 2026 una visita técnica a la mina La Ciscuda, donde dejó constancia de varias recomendaciones específicas en materia de seguridad operativa.

Entre las medidas propuestas se incluyó actualizar las labores de inertización para controlar el polvo de carbón, instalar barreras adicionales en los puntos críticos, y realizar la hermetización total de los espacios abandonados donde ya se habían detectado emanaciones de gases, especialmente de metano, con “potencial de generar acumulaciones peligrosas”.

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La autoridad minera también solicitó a la compañía incluir en su matriz de riesgos todos los aspectos relativos a explosiones y derrumbes, e insistió en la necesidad de reforzar los sistemas de ventilación y el monitoreo constante para evitar situaciones similares a la ocurrida.

Según datos del personal en el lugar, el accidente fue reportado en el sector Mantogrande de la mina La Trinidad, a 600 metros de profundidad. La concentración de gases exigió precauciones extremas durante las tareas de rescate, en las que se analizaron las condiciones de ventilación y la presencia de metano y polvo de carbón, con el objetivo de minimizar los riesgos para los socorristas.

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La cadena de supervisión y prevención mantuvo la alerta mientras se ejecutaban los protocolos de ingreso al manto Ciscuda, priorizando la seguridad ante posibles nuevas explosiones. El operativo fue sostenido por el monitoreo continuo del sistema de gases y la planificación logística bajo coordinación directa del Puesto de Mando Unificado.