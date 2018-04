"Tres días después de que me contactaran para invitarme al proyecto y enviarme el guión, nos reunimos –cuenta el actor, con el entusiasmo que lo caracteriza–. Yo venía siguiendo los tremendos trabajos de Mariano y Gastón. Apenas acepté, ya me encontré subido a una montaña rusa, porque la película exige un enorme esfuerzo físico y emocional. Mi personaje no es el de un chorro prototipo, sino el de un muchacho que viene de tomar varias malas decisiones, y al entrar en la camioneta se topa con su propio karma… Me encanta cambiar de look. No voy a trabajar mejor modificando mi aspecto, pero contribuye a que el espectador te vea de otra manera. Encontrar el physique-du-rôle ayuda al producto final", entiende Juan Pedro (tal el nombre real de Lanzani).