Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre quiénes se habrían beneficiado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Eso era una cosa interna”

El candidato presidencial acusó a dos políticos de derecha como supuestos beneficiarios de la muerte del senador del Centro Democrático - crédito Colprensa/@santiagobotero.jaramillo/Instagram

El magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025, sigue generando conmoción en Colombia.

Mientras que algunos claman para que se avance la investigación, otros lanzaron sus propias hipótesis sobre los posibles responsables que se habrían favorecido con el crimen.

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Ese fue el caso del candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo que, en una entrevista concedida al medio digital El Irreverente, señaló que la responsabilidad de la muerte de Uribe Turbay no recaería en el Gobierno nacional o en el interior de su colectividad, sino de un aspecto interno en la colectividad del senador asesinado.

Incluso, el aspirante nombró a dos dirigentes de este extremo político que consideró que no obtuvieron ningún beneficio políticos de lo ocurrido con el dirigente del Centro Democrático.

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“A mí nadie me saca de la cabeza que la muerte de Miguel Uribe no vino de la derecha. Y no vino de la derecha porque, ¿quién se benefició de la muerte de Miguel Uribe? María Fernanda Cabal no iba a ser candidata, porque Miguel Uribe era la persona. Y otra persona, apenas murió Miguel Uribe, ¿Quién fue a pedir el puesto de Miguel Uribe? Abelardo de la Espriella”, expresó Botero Jaramillo al citado medio de comunicación.

Frente a la presunta responsabilidad hacia el Gobierno nacional o sectores afines al Ejecutivo, Botero respondió: “¿En qué se beneficiaba, digamos, la izquierda que le han tirado ese muerto diciendo y si que la izquierda, que el Catatumbo, que no sé qué?”.

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Así mismo, comentó cómo fue su experiencia al conocer a Miguel Uribe Turbay y no descartó que fueran sectores internos de su colectividad que pidieran su cabeza.

“Conocí a Miguel Uribe dos veces en mi vida. Ese pelado era más bueno que el pan, ese pelado no mataba una mosca. O sea, el interés de sacarlo de la ecuación no era de que los bandidos creyeran o que la izquierda pensara que iba a poner el presidente. No, eso era una cosa interna”, complementó.

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