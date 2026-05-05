Colombia

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre quiénes se habrían beneficiado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Eso era una cosa interna”

El candidato presidencial sostuvo que el Gobierno nacional o sectores afines tendrían un grado de responsabilidad en el crimen contra el senador del Centro Democrático

Guardar
El candidato presidencial acusó a dos políticos de derecha como supuestos beneficiarios de la muerte del senador del Centro Democrático - crédito Colprensa/@santiagobotero.jaramillo/Instagram
El candidato presidencial acusó a dos políticos de derecha como supuestos beneficiarios de la muerte del senador del Centro Democrático - crédito Colprensa/@santiagobotero.jaramillo/Instagram

El magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025, sigue generando conmoción en Colombia.

Mientras que algunos claman para que se avance la investigación, otros lanzaron sus propias hipótesis sobre los posibles responsables que se habrían favorecido con el crimen.

PUBLICIDAD

Ese fue el caso del candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo que, en una entrevista concedida al medio digital El Irreverente, señaló que la responsabilidad de la muerte de Uribe Turbay no recaería en el Gobierno nacional o en el interior de su colectividad, sino de un aspecto interno en la colectividad del senador asesinado.

Incluso, el aspirante nombró a dos dirigentes de este extremo político que consideró que no obtuvieron ningún beneficio políticos de lo ocurrido con el dirigente del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

“A mí nadie me saca de la cabeza que la muerte de Miguel Uribe no vino de la derecha. Y no vino de la derecha porque, ¿quién se benefició de la muerte de Miguel Uribe? María Fernanda Cabal no iba a ser candidata, porque Miguel Uribe era la persona. Y otra persona, apenas murió Miguel Uribe, ¿Quién fue a pedir el puesto de Miguel Uribe? Abelardo de la Espriella”, expresó Botero Jaramillo al citado medio de comunicación.

Frente a la presunta responsabilidad hacia el Gobierno nacional o sectores afines al Ejecutivo, Botero respondió: “¿En qué se beneficiaba, digamos, la izquierda que le han tirado ese muerto diciendo y si que la izquierda, que el Catatumbo, que no sé qué?”.

Así mismo, comentó cómo fue su experiencia al conocer a Miguel Uribe Turbay y no descartó que fueran sectores internos de su colectividad que pidieran su cabeza.

“Conocí a Miguel Uribe dos veces en mi vida. Ese pelado era más bueno que el pan, ese pelado no mataba una mosca. O sea, el interés de sacarlo de la ecuación no era de que los bandidos creyeran o que la izquierda pensara que iba a poner el presidente. No, eso era una cosa interna”, complementó.

Temas Relacionados

Santiago BoteroMiguel Uribe TurbayMagnicidio Miguel UribeCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

El caso toma un giro aún más inquietante con Cein Quezada Ríos, de nacionalidad mexicana, que era el séptimo integrante de la red. Según la evidencia recopilada, Quezada localizaba a menores en las cercanías de colegios y los persuadía para ir a su residencia con promesas de dinero

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

La Corte Suprema de Justicia dictó una decisión definitiva tras décadas de un proceso impulsado por la periodista Diana López Zuleta, cuyo padre fue asesinado en 1997, y estableció la responsabilidad penal de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en un solo caso de homicidio

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, afirmó que el retiro masivo de uniformados afecta directamente el control de las operaciones en el terreno

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

La emergencia se extendió durante la noche en la localidad de Tunjuelito y redujo la estructura a escombros, generando alarma entre residentes cercanos

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”

La ‘influencer’ Descire Díaz compartió su indignación tras comparar lo que paga en Bogotá con los bajos valores en Orlando, desatando una ola de comentarios y dejando a muchos con la boca abierta por el contraste encontrado

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Haider Ackermann, el colombiano que llegó a Tom Ford y deslumbró en la Met Gala 2026 con 'looks' que conquistan a las celebridades

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Deportes

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse