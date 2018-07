Dos albañiles que trabajaban por la zona, junto a otro vecino que pasaba por allí, advirtieron lo que pasaba y corrieron a ayudar a la mujer. La misma se liberó y los dos hombres corrieron hasta la camioneta, escapando por la misma calle en la que llegaron. "Manoteé a la chica porque estaba casi subida a la camioneta, me pegaron una piña en la frente pero la soltaron. Por suerte no pasó más nada, quedó todo en la historia. Corrí 30 metros, no lo dudé. Después pensé que era una locura pero no lo dudé. Vi que era una mujer pero no vi quién era", contó Juan Carlos, una de los albañiles, a Oeste Noticias.