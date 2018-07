Tomás Casares (25) llegó desde San Miguel junto con un grupo de amigos con quienes asiste a una parroquia, pero que esta vez decidieron viajar a Luján por su cuenta. "La homilía me pareció muy buena, coincidimos bastante con monseñor Ojea. Me pareció una buena oportunidad para congregar a todos los católicos que no tienen representación en la función pública y sí se sintieron representados por nuestros obispos", señaló.