Durante la mañana del miércoles repartió encomiendas pequeñas en la moto que aún está pagando. "Venía por la calle 12 de octubre y vi a un hombre bajarse de una camioneta de forma sospechosa. Cuando me vio bajé la marcha y se puso nervioso. Dejó la puerta entreabierta y empezó a correr. Entonces lo seguí. Fueron sólo algunas cuadras. En 12 de octubre y Saavedra le grité que pare y se detuvo. Cuando lo reduje no intentó nada, pero al acercarse más personas comenzó a gritar: 'Me quiere pegar, este tipo me quiere pegar'. Quiso que lo soltara pero no lo hice".