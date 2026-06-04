La educación rural sigue en deuda: 44% de las escuelas en México operan con un maestro para varios grados

Una maestra enseña a un grupo diverso de niños y niñas en un aula sencilla de una escuela rural mexicana, con materiales didácticos caseros y mapas en las paredes, reflejando una atmósfera cálida y de esfuerzo comunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, casi la mitad de las escuelas rurales de nivel básico enfrenta una situación particular, una sola maestra o maestro se encarga de grupos conformados por niñas y niños de diferentes años escolares. Esta modalidad, aunque común en el país, sigue sin recibir la atención necesaria por parte de las políticas públicas, lo que repercute directamente en la calidad educativa que reciben miles de estudiantes en áreas apartadas.

El Dr. Diego Juárez Bolaños, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo (CINIDE) de la Universidad Iberoamericana, ha sido invitado por la UNESCO a participar en una investigación internacional sobre el estado de la educación rural en América Latina.

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De acuerdo a sus hallazgos, se reveló que el 55% de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria en México se ubica en zonas rurales, y dentro de ese grupo, el 44% corresponde a planteles multigrado, donde una sola persona docente atiende alumnos de diversos niveles educativos.

Escuelas multigrado: diversidad y olvido institucional

De acuerdo con el especialista, el fenómeno multigrado no es resultado de políticas educativas específicas para este sector, sino más bien de la falta de atención estatal. Existe una contradicción entre la función esencial que cumplen estos planteles para brindar acceso a la educación en comunidades aisladas y la escasa respuesta gubernamental:

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“Estas escuelas han sido históricamente olvidadas por parte del Estado mexicano y hay pocas políticas dirigidas a este tipo de escuelas que son muy diversas”, aseguró.

Una ilustración aérea muestra una escuela rural de techo rojo en el centro de un pueblo, con niños y adultos caminando hacia ella entre campos y casas dispersas, simbolizando la vida comunitaria y la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los centros educativos rurales mexicanos se encuentran en contextos muy distintos, desde zonas agrícolas e indígenas hasta áreas periurbanas o alcaldías rurales de la Ciudad de México, como Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan. Además, existen planteles que atienden a población indígena o a familias de jornaleros agrícolas migrantes, lo que exige materiales y estrategias pedagógicas adaptadas.

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Para responder a este problema, la institución ha impulsado materiales y metodologías que consideran las particularidades de cada entorno, enfatizando la necesidad de construir recursos adaptados a las realidades tan diversas de estos planteles.

Reconocimiento internacional y redes de colaboración frente al problema en las escuelas rurales

La labor de Juárez Bolaños y del grupo de especialistas de la IBERO ha alcanzado proyección global. La UNESCO, por medio de su Centro Internacional de Investigación y Formación para la Educación Rural (INRULED), invitó al académico a redactar el apartado dedicado a América Latina en un estudio mundial sobre educación rural. Esta investigación presentará propuestas y modelos de capacitación docente de la región y se dará a conocer en noviembre durante un encuentro internacional en Arabia Saudita.

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Este reconocimiento es fruto de más de diez años de trabajo coordinado a través de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIbER), creada en 2014. Esta iniciativa actualmente integra a más de 200 docentes, investigadores y autoridades educativas de más de 15 países iberoamericanos y constituye.

“Me atrevo a decir que es una de las redes más importantes en torno a la educación rural a nivel mundial”, expresó el académico.