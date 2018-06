"Hice algo de lo que no me enorgullezco y quiero expresarles mis más sinceras disculpas", escribió. "Recién cuando lo vi, pude dimensionar el horrible error que cometí del que me siento muy avergonzado. Es por eso que espero que ahora se viralice mi pedido de disculpas, en primer lugar a esta mujer rusa, luego a todas las mujeres, y también a todas las personas que se hayan sentido ofendida por este episodio", agregó.