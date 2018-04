Debido a las continuas contradicciones de los diferentes "pronósticos" meteorológicos, y ante la imposibilidad de cualquier previsión certera, seguiremos adelante con el día y horario planeado para la reprogramación del Buenos Aires Trance XV @ Estadio Malvinas Argentinas – Sábado 28 de Abril de 22 a 7 am. Priorizando los artistas con mayor compromiso y dificultad para cualquier posible suspensión total o parcial los horarios de hoy quedan de la siguiente manera.

22:00 a 23:00 Javier Bussola

23:00 a 00:30 Astrix

00:30 a 02:00 Ace Ventura

02:00 a 03:00 Alpha Portal

03:00 a 04:30 Simon Patterson

04:30 a 06:00 Christopher Lawrence

06.00 a 07.00 The Joker

*Lo único en lo cual todos coinciden en que no habrá fuertes vientos motivo por el cual suspendimos la edición anterior, es decir que NO SE SUSPENDE POR LLUVIA – SI POR TEMPORAL (que ponga en riesgo a la concurrencia, personal o artistas).

