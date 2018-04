Tras este episodio, la Justicia libró un oficio para internarla en el hospital interzonal de agudos Oscar Allende. Pero allí le dijeron que no podrían mantenerla por mucho tiempo más. Por eso, ahora la familia le pide al juez Juan Facundo Dominoni, titular de Juzgado de Familia Nº4, que ordene la internación compulsiva. Los padres necesitan de la ayuda estatal ya que no le pueden hacer frente al pago de una institución acorde a las necesidades de su hija. "Averigüé en Buenos Aires y me cobran hasta 30.000 pesos. Yo la llevo a donde sea, pero no puedo pagar. Por esta situación me quedé sin trabajo en diciembre. Tuve un cuadro depresivo y en el laburo no me dieron más licencia. Hoy no tengo los medios económicos para pagar un lugar. Si los tuviera buscaría ya un lugar", lamentó.