No me caben los escraches pero recién esta mierda no conforme con taparnos el lugar para bajar al pibe en silla de ruedas para él ir al super, me puteó, me dijo que si quería vivir en un país justo que me fuera a Suiza y que si lo denunciaba SONREÍA PARA LA CÁMARA.

SO RE TE pic.twitter.com/LYCiegzpW0

— Natalia Natalia (@NTaubas) 18 de abril de 2018