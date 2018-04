Se evocó la importancia de las comunicaciones, sobre todo de extender y profundizar la conectividad. "Solo el 19 por ciento de las mujeres usan la tecnología para acceder al sector bancario -dijo Susana Balbo-. Todas tienen teléfono pero no internet. No usan el celular para acceder a los mercados, o como plataforma de aprendizaje. Es necesario que la mujer se apropie de la tecnología, que no tenga miedo".