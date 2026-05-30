Matías Almeyda reconoce el cariño que aún siente por Chivas

El regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano ya es una realidad. El entrenador argentino arribó este viernes a Monterrey para concretar su incorporación a Rayados y comenzar una nueva etapa en la Liga MX de cara al Apertura 2026.

Durante sus primeras declaraciones, el estratega recordó el vínculo que mantiene con Chivas, club con el que conquistó títulos y dejó una huella importante durante su paso por México.

PUBLICIDAD

Aunque reconoció el cariño que conserva por la institución rojiblanca y su afición, Almeyda dejó claro que su prioridad ahora está en el proyecto que inicia con el conjunto regiomontano, el cual le brindó la confianza para regresar al país tras su experiencia reciente en Europa.

“Esa afición sabe lo que significa para mí”: Almeyda inicia una nueva etapa con Rayados

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

A su llegada a Monterrey, el técnico argentino habló sobre la relación que mantiene con Chivas y el significado que tuvo esa etapa en su carrera.

PUBLICIDAD

“Pasaron muchos años, esa afición sabe lo que significa para mí. La hipocresía la dejo de lado, es un equipo al que yo quiero”, expresó Almeyda al recordar al conjunto tapatío.

Sin embargo, destacó que comienza un nuevo capítulo profesional con Rayados y agradeció la confianza que recibió de la directiva regiomontana.

“Arranca una nueva historia y es un club que me demuestra confianza, que me demuestra cariño y vengo a darle todo lo que quiero”, señaló.

PUBLICIDAD

El estratega también compartió su entusiasmo por regresar al futbol mexicano después de varios años fuera del país.

“Muchísima ilusión. Hoy arranca un sueño en mi vida, en mi staff y en la de todo un club. Estoy muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien tiempo atrás”, afirmó.

PUBLICIDAD

Almeyda iniciará oficialmente los trabajos con Rayados a partir del 1 de junio, cuando el plantel regrese de vacaciones para comenzar la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026.

El cuerpo técnico que acompañará al argentino estará integrado por Daniel Vega, Erik Lamela, Guido Bonini, Agustín Zalazar y Fabio Álvarez, quienes formarán parte del proyecto deportivo del club regiomontano.

PUBLICIDAD