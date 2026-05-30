Colombia

Bloque de exmandatarios de Antioquia anuncia voto por la fórmula Valencia-Oviedo: “Colombia necesita un liderazgo que entienda el territorio”

Los exalcaldes describen su apoyo a la senadora y al exdirector del Dane como una apuesta por un modelo de conducción nacional que recoja demandas locales y reduzca la distancia entre Bogotá y los municipios

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Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba renuncian a sus candidaturas presidenciales para integrar la campaña de Paloma Valencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Paloma Valencia y Juan Dniel Oviedo reciben el respaldo de exalcaldes del departamento de Antioquia a menos de día de la jornada electoral del 31 de mayo de 2026- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Un grupo de exalcaldes de Antioquia formalizó su apoyo a la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, con una carta en la que presenta esa candidatura como una respuesta al desgaste de la polarización y a la distancia entre el Gobierno nacional y las regiones.

El documento sostiene que Colombia necesita un liderazgo que “entienda el territorio”, que dialogue con las comunidades fuera de Bogotá y que tenga capacidad para “unir lo que la polarización ha roto”.

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La carta fue firmada por decenas de exmandatarios locales de municipios de distintas subregiones del departamento, entre ellos los exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y Juan Gómez Martínez.

Un grupo de ex alcaldes de Antioquia formalizó su apoyo a la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, con una carta en la que presenta esa candidatura como una respuesta al desgaste de la polarización y a la distancia entre el Gobierno Nacional y las regiones - crédito Carta abierta exalcaldes de Antioquia
Un grupo de ex alcaldes de Antioquia formalizó su apoyo a la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, con una carta en la que presenta esa candidatura como una respuesta al desgaste de la polarización y a la distancia entre el Gobierno Nacional y las regiones - crédito Carta abierta exalcaldes de Antioquia

La adhesión también reúne antiguos alcaldes de Envigado, Itagüí, Bello, La Estrella, Sabaneta, Abejorral, Ciudad Bolívar, Concordia, Titiribí, Urrao, Caicedo, Pueblorrico, Támesis, Valparaíso, La Pintada, El Bagre, La Ceja, Marinilla, Vegachí, Yalí, Donmatías, El Retiro, San Francisco, Betania, Caracolí, Zaragoza, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí, San Carlos y San Pedro de Urabá.

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En la carta abierta, fechada en Antioquia el 29 de mayo de 2026, los firmantes afirman que su respaldo parte de una experiencia común de Gobierno local.

“Hemos gobernado municipios distintos, en geografías distintas, con realidades distintas. Pero compartimos una convicción que forjamos en el ejercicio del poder local: Colombia necesita un liderazgo que entienda el territorio, que hable con la comunidad que vive lejos de Bogotá y que tenga la capacidad de unir lo que la polarización ha roto”, señalaron en el documento.

Los exalcaldes también fijaron una postura explícita sobre la contienda electoral del domingo. “Por eso, con convicción y con alegría, anunciamos nuestro respaldo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026”.

Ilustración de acuarela de Paloma Valencia estrechando la mano de un hombre, rodeada de personas aplaudiendo en una plaza colonial con iglesia y montañas.
Paloma Valencia recibe apoyo clave de exalcaldes de Antioquia para elecciones 2026 - VisualesIA ScribNews

El documento define de manera diferenciada a los dos candidatos que reciben el apoyo. Sobre la senadora, los exmandatarios locales indicaron:

“En Paloma Valencia vemos a una mujer de principios, con vocación de servicio público y con una claridad ideológica que no se dobla ante la conveniencia”. Sobre el exdirector del Dane, el texto remarca otro tipo de atributo. “En Juan Daniel Oviedo reconocemos a un técnico riguroso, honesto en el diagnóstico y cercano a los ciudadanos de a pie”, afirmaron.

La tesis central del pronunciamiento es que la experiencia territorial otorga a sus firmantes autoridad para intervenir en el debate presidencial. “Desde Antioquia hablamos con autoridad”, sostuvieron los exalcaldes, que presentaron al departamento como una prueba de que la transformación local depende de voluntad política, gestión honesta y trabajo con las comunidades.

Los exalcaldes describen su apoyo a Valencia y Oviedo como una apuesta por un modelo de conducción nacional que recoja demandas locales y reduzca la distancia entre Bogotá y los municipios.

La carta fue firmada por decenas de exmandatarios locales de municipios de distintas subregiones del departamento, entre ellos los exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y Juan Gómez Martínez - crédito Carta abierta exalcaldes de Antioquia
La carta fue firmada por decenas de exmandatarios locales de municipios de distintas subregiones del departamento, entre ellos los exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y Juan Gómez Martínez - crédito Carta abierta exalcaldes de Antioquia

La carta también hace de la división política uno de sus argumentos principales. Los exmandatarios sostienen que el país atraviesa un ciclo prolongado de confrontación que produjo desgaste social e inmovilizó la acción institucional.

“Colombia lleva demasiado tiempo dividida. La confrontación permanente ha agotado a los ciudadanos y ha paralizado las instituciones”, escribieron. En esa misma línea, añadieron que Valencia y Oviedo tienen “la posibilidad real de unir al país: la seguridad, el empleo, la educación y la confianza en las instituciones”.

El documento intenta despegar ese respaldo del eje clásico de la confrontación partidista. “No venimos de la polarización. Venimos del territorio. Y desde el territorio le decimos a Colombia que hay una opción diferente, seria y posible”, afirmaron los exalcaldes en el tramo final del texto.

La carta cierra con una convocatoria abierta al electorado de cara a la jornada del domingo. “Por eso convocamos a los colombianos y colombianas a votar con conciencia, con esperanza y con la certeza de que otro camino es posible. El próximo domingo, Antioquia y Colombia tienen la oportunidad de elegir el cambio verdadero y seguro. Nuestro voto es por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, dice el documento.

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