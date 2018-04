"No trajo nada. Solo algunas fotos que no se sabe de donde las saca porque no dicen nada", comentó Ordaz, y agregó: "No se sabe, porque la excusa hoy es que no las tiene, porque la allanaron y antes la habían allanado por lo de Latorre y le sacaron las cosas. Entonces viene a hacer declaraciones sin ninguna prueba, sin absolutamente nada que permita probar lo que esta diciendo".