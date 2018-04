"Un endoscopio es como un cable de los de bicicleta: tenés una funda y el cable de acero por dentro. Hacete una idea que ese cable que va por dentro, que es la pinza, tenía evidentemente una punta abierta y con eso lesionó", señaló. "Aparte el tamaño de la perforación es el tamaño de la punta de esa pinza. Por sentido común no hay ninguna duda cómo se provoca. Obviamente no lo estamos viendo ni tenemos la imagen porque la clínica no nos permitió conocer la verdad".