"Al principio no quería, tenía miedo. Pensaba: 'no sea cosa que a mi mente se le ocurra que hay un modo de reemplazar a mi hijo", cuenta a Infobae. Fue a conocer el Hogar "para cumplir", por insistencia de sus alumnas, "pero no me pude despegar más. Recuerdo que entré y los chicos me decían '¿me llevás a tomar un helado?', '¿me ayudás a hacer los deberes?'. Y ahí me dije: '¿Cómo voy a estar pensando en mí? ¿Cómo voy a estar pensando en si yo voy a sufrir si me encariño? No podés ser tan egoísta".