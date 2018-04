"No me voy a enojar, es ir al último eslabón. Yo quiero saber quién está detrás. Quién armó esto, eso quiero saber, como te arman esto, mañana te arman otra cosa o puede ser otro tipo de armado. Acá es donde demostrás la templanza, no peleándote con Pablo Pérez. Lanata miró a cámara y dijo 'podrán decir que soy traficante de nenes, que tengo sexo con animales, o que tomo drogas, pero ustedes no dejan de ser chorros'. A Lanata hasta le dejaron casquillos de balas. Esto seguro lo escucha el que armó esto. Yo sé quién sos. Van a salir los nombres. Enojarse acá no sirve. Si te enojás, peleás mal. En todo manual de táctica militar, ningún general tomó decisiones enojados. Napoleón perdió Waterloo porque tomó una decisión enojado", completó.