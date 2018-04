Es Marisa, por su experiencia, quien suele lidiar con los ferreteros a la hora de ir a comprar materiales: "Algunos te quieren vender cualquier cosa porque se creen que no sabés nada. Es difícil ir como plomera a la ferretería o a la casa de sanitarios y decirles: 'Estoy arreglándole el inodoro a un tipo acá a la vuelta y necesito tal cosa'. No te creen, tenés que estar demostrando que sabés de lo que estás hablando. Igual a mí eso no me intimida, no me achico en ese mostrador. Yo sé bien de lo que estoy hablando".