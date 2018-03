"Estando embarazada ella me dejó de un día para el otro. Yo la llamaba, le pedía que volviera pero me contestaba que no la joda y se escuchaba la voz de otro tipo atrás. También me evadía, me decía que no estaba o que iba a salir", relató el denunciante sobre esa etapa de una relación que, con un hijo de por medio, se tensaba cada día más.