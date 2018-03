"Tenía confianza en que iba a llegar este día, pero tenía mucho miedo de no llegar yo", confió por su parte Dora Domínguez, mamá de Alfredo Gattoni, que a sus 86 años consiguió lo que muchos padres de ex combatientes no pudieron: vivir para conocer las tumbas de sus hijos. "Le dije mucho, lo recordé mucho, su vida de estudiante", repasó sobre las primeras imágenes que se le vinieron a la cabeza en Darwin.