La Unión Europea busca negociador para la guerra de Ucrania: baraja a Mario Draghi o Angela Merkel para unas posibles conversaciones con Putin

La canciller alemana, Angela Merkel, se reúne con el primer ministro italiano, Mario Draghi, en Roma, Italia, en 2021. (REUTERS/Remo Casilli)

La Unión Europea quiere elegir a una voz autorizada para que le represente en unas negociaciones futuras con la Rusia de Vladímir Putin, y Angela Merkel y Mario Draghi serían dos de los posibles candidatos que está barajando el bloque.

Según publica este miércoles el Financial Times, los Estados de la Unión Europea están debatiendo si el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi o la excanciller alemana Angela Merkel podrían representar al bloque en unas posibles negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania.

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Los ministros de Asuntos Exteriores debatirán las ventajas de los posibles candidatos en una reunión de la UE que se celebrará en Chipre la próxima semana, según el artículo, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Desde el inicio de la guerra en febrero del 2022, la UE ha sido el principal bloque de apoyo a Kiev a través de préstamos, inmovilización de activos rusos y sanciones, pero hasta ahora se ha mantenido fuera de la mesa de las negociaciones.

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Diferencias entre los 27 de la UE

El proceso diplomático para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania fue impulsado unilateralmente por Donald Trump, sin incluir a la UE. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reconoció que el tema “no está maduro” y que primero los estados miembros deben acordar qué quieren discutir con Moscú y cuáles son sus líneas rojas, mientras el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a los europeos que ocupen un lugar en cualquier negociación con Rusia.

Lo cierto es que incluso en el seno de la UE hay diferencias sobre la posición que debería ocupar la UE en las negociaciones y sobre la posibilidad de que el bloque comunitario hable directamente con el Kremlin.

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Los países bálticos y nórdicos (Estonia, Suecia, Finlandia) insisten en aumentar la presión sobre Rusia antes de cualquier diálogo, con más sanciones, mientras Italia y Austria abogan por que la UE forme parte activa de las negociaciones y se convierte en un interlocutor.

Todo esto se debatirá en la próxima reunión informal de ministros de Exteriores —cita clave conocida como “Gymnich”— los días 27 y 28 de mayo en Chipre, donde se debatirá un documento confidencial elaborado por Kallas con las concesiones que la UE exigiría a Rusia, entre ellas la retirada de tropas rusas de Moldavia.

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Merkel y Draghi no han sido los únicos nombres que han surgido en este proceso de búsqueda de un líder que encabezase una eventual delegación europea: el nombre del presidente del Consejo Europeo,António Costa, ha sonado con fuerza y la propia Kallas también se ha postulado para el rol.