—Es una pregunta divertida, ahora te voy a explicar por qué. Como al productor argentino no le va tan bien como para siempre gastar en feedlots tiene a la ganadería comiendo pasto y caminando. Las vacas son iguales a las señoras: cuando comen y caminan queman la grasa fea. Tienen mejor carne. Comemos carne muy sana, pero es por no gastar. Dios nos tocó con el dedo, nos puso en un lugar donde tenemos agua potable, todo tipo de paisajes, poca densidad de población, muchísimas costas marítimas, cualquier cosa que ponés en el suelo crece, tenemos desde la tierra laborable no tenemos todo en explotación porque no es necesario. Tenemos, incluso, muchísimo sembrado orgánico. Tenemos mucha suerte.