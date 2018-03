Valentino es tímido pero seguro. Su madurez es producto de la construcción progresiva de una personalidad que comenzó a tejer en su infancia y continuó en su pubertad. "Mi papá me apoyaba, pero no entendía por qué me cortaba el pelo o usaba ropa de hombre. Fueron situaciones en donde él se hizo muchas preguntas. ¿Cómo podía responder algo que yo tampoco comprendía? Entonces me quedaba callado y eso generaba más disputa entre nosotros. Cuando cumplí 18 dije 'hasta acá, no más', y ahí fue cuando se lo comenté: le dije que era trans, que vayamos a un médico para que le de la seguridad de que no me iba a pasar nada en el momento en que encare los tratamientos hormonales", explica.