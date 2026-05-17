Colombia

Biblioteca en el Cauca, galardonada como la mejor de Colombia, está a punto de caerse: las inundaciones se están llevando los libros

Las irregularidades en obras de infraestructura vial y la falta de intervenciones oficiales han provocado inundaciones que dañan no solo a la biblioteca, sino a viviendas y áreas de cultivo en Inzá, según denuncian habitantes locales

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La Casa del Pueblo en Inzá enfrenta riesgo inminente de colapso por daños estructurales derivados de inundaciones y avalanchas de lodo - crédito Red Nacional de Bibliotecas Públicas/Youtube
La Casa del Pueblo en Inzá enfrenta riesgo inminente de colapso por daños estructurales derivados de inundaciones y avalanchas de lodo - crédito Red Nacional de Bibliotecas Públicas/Youtube

La Casa del Pueblo, ubicada en la vereda Guanacas del municipio de Inzá(en Cauca), enfrenta un riesgo inminente de colapso tras años de resistir constantes inundaciones y daños estructurales.

Esta biblioteca, reconocida a nivel nacional por su impacto educativo y por su arquitectura de guadua, ha visto cómo el agua y el lodo amenazan no solo su integridad, sino el futuro cultural de la comunidad.

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En la actualidad, la biblioteca sufre inundaciones que han deteriorado su estructura y provocado la pérdida de más de 500 libros por humedad y filtraciones. Según habitantes y líderes comunitarios, la situación se agravó por irregularidades en las obras de la Transversal del Libertador, una vía nacional que, al modificar el manejo de aguas lluvias, ha derivado en avalanchas de barro y piedras.

Estos desbordamientos han afectado no solo la biblioteca, sino viviendas, canchas y terrenos de cultivo, dejando a la vereda en alerta cada vez que llueve, según informaron los pobladores en diálogo con la revista Cambio.

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Construida hace 22 años en guadua y premiada por su diseño ecológico, la biblioteca representa un símbolo cultural y educativo para Inzá - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram
Construida hace 22 años en guadua y premiada por su diseño ecológico, la biblioteca representa un símbolo cultural y educativo para Inzá - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram

Hemos perdido una gran cantidad de libros, algunos expuestos y otros muchos que estaban en el almacén. La biblioteca se nos está hundiendo: cuando uno entra, parece que el suelo tuviera ondas. Una de las ventajas es la construcción en guadua, que ha permitido que las paredes no se resquebrajan tan fácil, pero ya empezamos a tener partes de la guadua que se están cayendo”, señaló Duván Andrés Morales, el bibliotecólogo de Casa del Pueblo, en diálogo con la revista.

La Casa del Pueblo fue construida hace 22 años con materiales ecológicos y mano de obra campesina, como un refugio frente a la violencia que marcó al Cauca. Su diseño, obra del arquitecto bogotano Simón Hosie, le valió el Premio Nacional de Arquitectura en 2004.

El edificio, con su techo en forma de hoja y columnas de guadua, se integró de manera única al entorno rural, ofreciendo un espacio que se transformó en centro de estudio, salón de ensayos y galería para niños, jóvenes, indígenas y campesinos.

El impacto de la biblioteca es tangible: en cada una de las 50 familias que componen Guanacas, al menos un integrante ha logrado acceder a estudios universitarios, una cifra que supera ampliamente la media nacional.

La biblioteca rural de Guanacas ha perdido más de 500 libros por filtraciones y deterioro causado por el exceso de humedad - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram
La biblioteca rural de Guanacas ha perdido más de 500 libros por filtraciones y deterioro causado por el exceso de humedad - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram

Este hecho se atribuye al acceso constante de jóvenes y niños a los libros y actividades culturales, en una región que vive con el descuido del Estado frente a los servicios educativos y la profunda violencia que se vive en el departamento.

La crisis actual se evidencia en imágenes donde los pasillos de la biblioteca aparecen empantanados y en los testimonios de quienes la gestionan y utilizan. El bibliotecólogo rural advirtió que parte de la estructura de guadua ya muestra signos de deterioro, a pesar de la resistencia natural del material. Además, relató que una de las principales colecciones literarias de la región, la de Tierradentro, se ha visto seriamente afectada.

“Ya es complejo para algunos niños ir a la biblioteca porque es un peligro. O me ha pasado que me gritan: ¡Córrale Duván, porque se viene la montaña!”, señaló el trabajador a Cambio.

Los líderes comunitarios vinculan directamente los daños a la biblioteca y otras infraestructuras con el deficiente manejo de drenajes en la Transversal del Libertador. Tras un fallo judicial favorable en 2023, que ordenó al Invías realizar estudios y tomar medidas correctivas, la comunidad denuncia que no se han implementado acciones concretas.

Habitantes atribuyen el agravamiento de la crisis a las irregularidades en las obras de la Transversal del Libertador y el mal manejo de aguas lluvias - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram
Habitantes atribuyen el agravamiento de la crisis a las irregularidades en las obras de la Transversal del Libertador y el mal manejo de aguas lluvias - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram

La Junta de Acción Comunal y habitantes de Guanacas insisten en la urgencia de soluciones que eviten más daños y protejan tanto el patrimonio bibliográfico como la seguridad de la población.

A pesar de integrar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ni la Biblioteca Nacional de Colombia ni el Ministerio de Cultura han intervenido para resguardar el acervo material o reforzar la estructura dañada.

Mientras tanto, las lluvias continúan bajando lodo y escombros desde la montaña, y crece el temor de que una próxima inundación arrase con uno de los pocos espacios que, durante dos décadas, ofreció una alternativa de vida y paz a generaciones en medio del conflicto armado.

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