Colombia

Cony Camelo reveló lo que piensa de que los influenciadores que regalan cirugías plásticas: “Es simplemente aberrante”

La actriz y cantante analizó el impacto cultural de este tipo de concursos y señaló cómo la propuesta refleja problemas sociales profundos vinculados a la glorificación de la belleza hecha en el quirófano

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Cony Camelo sonríe con brazos cruzados, frente a un fondo de acuarela de un quirófano borroso con personal médico y equipo.
Cony Camelo dejó clara su postura crítica hacia los influenciadores que regalan cirugías plásticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La polémica que ha girado en torno a los concursos que promueven los influenciadores –recordando a La mujer de tus sueños, ideado por Yeferson Cossio en Medellín–, expone una fractura en el debate público colombiano sobre los límites de la visibilidad digital, la cultura de la apariencia y el papel de los influenciadores en la vida de las adolescentes.

El programa, anunciado entre enero y febrero de 2026 y promocionado en las redes del creador de contenido, ofreció cirugías plásticas gratuitas y premios materiales a las seguidoras que lograran justificar por qué “merecían” dichos procedimientos, desatando reacciones tanto en instituciones gubernamentales como en la opinión pública.

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En ausencia de criterios transparentes y fechas formales de inicio o premiación, los castings reunieron largas filas y una vasta participación digital, especialmente de jóvenes que aspiraban a intervenciones como mamoplastia, liposucción, rinoplastia y diseño de sonrisa, además de motos, teléfonos inteligentes y otros regalos.

Autoridades de Medellín, encabezadas por Valeria Molina, advierten sobre el peligro social de realities que exponen a menores de edad a estos discursos - crédito Captura video
Autoridades de Medellín, encabezadas por Valeria Molina, advierten sobre el peligro social de realities que exponen a menores de edad a estos discursos - crédito Captura video

Hasta la fecha, no se ha informado oficialmente sobre quién resultó ganadora ni si el reality cumplió con las promesas divulgadas por Cossio.

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El cuestionamiento institucional no tardó en desplegarse. La Secretaría de las Mujeres de Medellín condenó la dinámica del reality por “reducir el valor de las mujeres únicamente a su apariencia estética” y alertó sobre los efectos sobre la salud mental y física, especialmente en adolescentes “expuestas a la cosificación y en riesgo por perseguir estándares de belleza ajenos a la diversidad real”.

Para las funcionarias, el programa no solo profundiza los estereotipos locales de ostentación y transformación corporal, sino que puede incrementar los riesgos psiquiátricos asociados a la autoimagen.

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Yeferson Cossio respondió a las críticas por su 'reality' en busca de la mujer perfecta - crédito @YefersonCossio/X

La actriz y cantante Cony Camelo analizó en el panorama durante una entrevista con La red de Caracol Televisión el fenómeno de fondo detrás de iniciativas como la de Yeferson Cossio.

En su opinión, la propuesta trasciende a su creador y revela una presión social de larga data: “O sea, eso es simplemente aberrante. Eso es una narcocultura, una narcopetición. Eso está todo mal, pero claramente, para cuando alguien como un influencer o una influencer regala ese tipo o propone eso que tú dices, ya esa persona no es el foco del mal. El foco del mal es toda la narcocultura que tenemos alrededor, que hace pensar que eso sea un regalo o que sea algo que te engrandezca como ser humano”, afirmó la intérprete al medio televisivo.

Durante la conversación, la entrevistadora consultó a Camelo sobre la responsabilidad de las mujeres participantes. Camelo situó el debate en el plano colectivo, atribuyendo tanto agencia como victimización social.

“Pues tan víctimas y responsables como toda la sociedad. Una chica de, qué te digo yo, de veinte años que sienta que no es lo suficientemente bella porque no tiene unas tetas de este tamaño, una nariz hiper respingada o un pómulo, pues es una víctima de un sistema que glorifica estas estéticas”, expresó Camelo en el programa de Caracol Televisión.

Primer plano de una mujer adulta con gorro quirúrgico y los ojos cerrados, mientras varias manos con guantes azules dibujan líneas negras en su rostro como preparación para una cirugía estética facial.
La actriz criticó que los influenciadores regalen cirugías plásticas para cambiar la apariencia de las mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los puntos centrales del debate público respecto al contenido del paisa en sus redes sociales fue la eventual participación de menores de edad, dado que muchas adolescentes mostraron interés y preguntaron por requisitos para presentarse.

Las autoridades municipales reiteraron su llamado a fomentar “contenidos responsables” y proteger a las menores de mensajes que “exponen a peligros por la búsqueda de estándares estéticos”.

La respuesta de Camelo generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores, con mensajes como: “De acuerdo, qué necesidad de estar promoviendo mujeres con tet*s y cul*s gigantes”; “Ese ha sido el problema desde que todas esas influenciadoras se van al cirujano y las dejan a todas igualitas”, entre otros.

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