"En el informe el fiscal dice que no se puede desencriptar el teléfono de Pastorizzo, pero aclara, salvo que se compre una tecnología que la provincia no tiene y quiere devolver los teléfonos hoy", dijo Jorge Zonzini, vocero mediático de los Galarza, que critica duramente al fiscal. "Pero la defensa dice que de ninguna manera, que van a exigir la compra del dispositivo, por la arbitrariedad de mostrar un solo teléfono, aunque queda claro que es a favor totalmente de Nahir porque se nota la violencia de género". Y agregó: "El fiscal no quiere desvirtuar lo que él analiza como vínculo de noviazgo y no amigovios o amigos con derecho a roce".