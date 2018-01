"Permitime pedirte que no quiero que me saquen fotos ni que aparezca ninguna imagen mía en la nota. Soy una mujer grande y ya me cansé de tanta exposición". Sentada, con sus manos apoyadas sobre la mesa, recibe a Infobae en la cocina del lugar, mientras le da una serie de indicaciones puntuales a los empleados del lugar. Naná, que cumplirá 85 años el próximo 17 de enero, convirtió su casa en un prostíbulo que recibe cientos de hombres por día. Naná, que viajaba a Buenos Aires para ver y admirar a Susana Giménez, logró que su nombre sea conocido en todo Uruguay.