Dada la agresión, la víctima comenzó a filmar con su teléfono, y la acusada, al notar que estaba siendo grabada, le arrojó el celular al suelo y comenzó a pegarle. "No pude seguir grabando porque me manoteó el teléfono. Me golpeó en la cabeza con una bolsa o cartera. Me rasguñó, me zamarreó, me insultó", contó.