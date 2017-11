"Argentina pidió ayuda el viernes, y esta unidad de rescate (Rescue See Under Comand, por sus siglas en inglés) es la única que tiene Estados Unidos. Nosotros fuimos movilizados el viernes", señaló a Infobae Kurt Schomberg, portavoz de la Marina estadounidense. "La cantidad de equipamiento dependía de cuanta información teníamos sobre el submarino, pero como no estábamos seguros trajimos todo lo posible por las dudas", agregó.