El vocero ratificó que en la Armada están convencidos de que el submarino no se hundió y explicó en dónde lo están buscando. "Sabemos que tuvo problemas en las comunicaciones, pero no sabemos si tiene propulsión ni qué tan grave es la avería. Eso implica que hay dos posiciones estimadas en las que buscar. Si la falla es sólo en la comunicación, tuvo que seguir la ruta directa a Mar del Plata para favorecer el encuentro. Si en cambio no tiene propulsión y está a la deriva, hay que buscar teniendo en cuenta los vientos y las corrientes", precisó.