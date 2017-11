Los mejores y los peores looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2017

Esta red carpet que celebra la edición número 18 de los Grammy Latino 2017 -en Las Vegas- pasará a la historia por las extravagancias y los desaciertos. Look by look de los principales referentes de la míusica latina, el pop y el rock bajo la atenta mirada de los expertos Matilda Blanco y Mariano Caprarola.