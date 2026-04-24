Aníbal Fernández pronosticó que la oposición ganará las elecciones del 2027 y ponderó a Kicillof como candidato

El ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández afirmó que la oposición ganará las elecciones presidenciales de 2027, señalando al peronismo como el espacio con mayor proyección para retornar al gobierno. Además, ponderó la figura de Axel Kicillof como candidato presidenciable y reclamó: “Se tiene que terminar la era del dedo”.

Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Fernández insistió en que su convicción sobre el futuro electoral no es una expresión de deseo sino una lectura política basada en el malestar social y los resultados de la actual gestión. Explicó: “La oposición va a ganar”. Ante la sorpresa de los conductores por la contundencia de su respuesta, reiteró: “Convencido”.

“No tengo dudas: la oposición va a ganar en 2027”, sentenció el ex funcionario, quien no dudó en incluir al peronismo como núcleo de esa fuerza. Justificó su certeza en el contexto social y político actual: “La discusión que se está dando en estos momentos es si el pueblo ya realmente se dio cuenta de las decisiones que tomó teóricamente, porque no estaba de acuerdo con lo que venía sucediendo y con qué se encontró en ese momento con resultados ampliamente negativos. Los resultados están a la vista, las barrabasadas que uno tiene que tolerar y soportar”.

Aníbal Fernández, fue ministro de Seguridad y jefe de Gabinete de Cristina Kirchner

Al ser consultado sobre el estado interno del movimiento, reconoció: “El peronismo en crisis va a estar toda la vida”, pero enfatizó la capacidad de reorganización del espacio: “No es una lucha sin intereses. Todos tenemos intereses y por esos intereses bregamos para tratar de llegar a conquistarlo de la mejor manera y concitar la atención del electorado”.

Sobre la necesidad de un liderazgo ordenado en el partido de cara a las próximas elecciones, Fernández señaló: “El peronismo hoy tiene un candidato en Axel Kicillof. Alguna vez se presentó como candidato a gobernador con un manojo de palabras, nada más que de eso. No tenía otra cosa. Ganó, la gente le creyó, pero cuatro años después tuvo que volver a ganar y ya las flores no se podían mostrar. Había que mostrar los hechos. Y los hechos los mostró. Es serio, conoce lo que es gestionar al Estado, cómo optimizar los fondos y además, por sobre todas las cosas, son hechos”.

El ex ministro evitó hablar de nombres únicos y planteó: “No hay que apurarse. Normalmente el peronismo siempre tuvimos por costumbre casi llegar hasta el alambrado antes de tomar esa decisión. Venimos en este momento acercándonos al alambrado, en donde todos van a tener que hablar, pensar, representar a un segmento y ese segmento va a tener que tener un resultado que lo legitime para competir”.

Aníbal Fernández en los estudios de Infobae en Vivo

Consultado sobre la posibilidad de sumar figuras por fuera del peronismo tradicional, Fernández afirmó: “Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. En el año 73, en Santa Fe, llevó como candidato a gobernador a Carlos Silvestrini, que era del MIR, no era peronista. Perón en el 55, hay un video muy piola de una nota que le hacen tres periodistas... Perón le dice que en algún momento él hablando con Jerónimo Remorino, había sido secretario de Julio Argentino Roca hijo, cuando el tratado Roca-Runciman, le decía: ‘Usted va a llenar el gobierno de comunistas’. Y Perón lo que le decía: ‘Yo tengo que librarlo de todas las formas. Si vas a hacer un esquema movimentista como el nuestro, tienen que estar participando todos y cada uno de nosotros’”.

Sin embargo, marcó distancias con algunos actores actuales: “Victoria Villarruel no tiene nada que ver con nosotros. No forma parte de ninguna de las posibilidades, porque alguien que iba a saludar a los represores no tiene nada que ver conmigo”. Aclaró que tampoco aceptaría esas reglas de juego para su propio espacio: “Si mi espacio acepta esas reglas, no, yo no estaría allí”.

En cuanto a la posibilidad de ampliar el frente, incluyó a dirigentes ajenos al peronismo clásico: “Soy amigo de Horacio (Rodríguez Larreta) hace muchos años. La política servía para muchas cosas, pero también servía para hacer amigos”.

Al referirse al funcionamiento democrático dentro del peronismo, sentenció: “Se tiene que terminar la era del dedo. Brego por ello, lucho por ello, sueño con ello”. Rechazó la lógica de candidaturas a dedo y reivindicó la competencia interna.

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